Auch Zvonarek soll verliehen werden

Josip Stanisics Saison in Leverkusen hat den Wert von Leihgeschäften für den FC Bayern München unterstrichen. Paul Wanner (Heidenheim) und Frans Krätzig (Stuttgart) sind für die kommende Saison bereits untergebracht, demnächst soll auch Lovro Zvonarek folgen. Der 19 Jahre alte Kroate, der am 33. Spieltag sein Bundesliga-Debüt feierte, genießt ein hohes Standing im Verein, auch für ihn soll es auf Leihbasis zu einem anderen Verein gehen. Das Ziel: Die 1. Liga in Deutschland oder dem Ausland.