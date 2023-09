Auch Zentner läuft in Mainz seiner Form hinterher

Der Fehlstart von Mainz 05 ist unter anderem auf die Formschwäche von Leistungsträgern zurückzuführen. Auch Stammkeeper Robin Zentner läuft den Leistungen der Vorsaison hinterher.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen sich der FC Augsburg und Mainz 05 gegenüber, die beide in dieser Saison noch auf ihren ersten Bundesligasieg warten. Ihr Hauptproblem liegt in der Defensive. Nur Darmstadts Keeper Marcel Schuhen musste 13-mal hinter sich greifen und damit einmal häufiger als Finn Dahmen und Zentner, die in der vergangenen Saison in Mainz Teamkollegen waren.

Beide Keeper Teams kassieren deutlich mehr Gegentore, als aufgrund des Spielgeschehens zu erwarten wäre - dokumentiert durch den xG-Wert, also die Expected Goals. Der FCA und der FSV quittieren im Schnitt 1,16 Tore mehr pro Spiel, als es der xG-Wert abbildet, der bei beiden Mannschaften 1,84 beträgt, der reale Gegentorschnitt liegt bei 3,0.

Als stellvertretender Kapitän trägt Zentner derzeit die Spielführerbinde des verletzten Silvan Widmer. Als der große Rückhalt im Tor trat er im Gegensatz zur Vorsaison bisher nicht auf. Zentner kommt auf eine Paradenquote von bescheidenen 36,8 Prozent, in der vergangenen Saison lag er noch bei 64,9. Die aktuelle Quote ist mit Abstand der niedrigste Wert in der Liga, danach folgen Freiburgs Noah Atubolu mit 44,4, Kölns Marvin Schwäbe mit 53,3 und Dahmen mit 53,8 Prozent.

Zentners Leistung leidet natürlich auch unter der Abwehrmisere der 05er, die ihre Dreierkette wegen Verletzungen häufig umbauen mussten. Die Anzahl der gegnerischen Chancen, die der FSV zulässt, hat sich extrem verschlechtert: Nach 3,3 im Vorjahr sind es nun 6,3. Zudem geizt der Klub mit Toren.

Kandidat El Ghazi hat nur geringen Trainingsrückstand

Zur Beendigung der Offensivschwäche könnte Anwar El Ghazi beitragen, dessen Verpflichtung Mainz derzeit prüft. Der 28-jährige Angreifer hatte bis vor wenigen Wochen beim PSV Eindhoven mittrainiert, wo er in der vergangenen Saison in einer Mannschaft mit Mainz-Rückkehr Phillipp Mwene spielte. Ende August löste er seinen PSV-Vertrag auf, um sich bei Ajax Amsterdam fitzuhalten. Sein Trainingsrückstand sollte also nicht allzu groß sein. Wenn El Ghazi bereits in Augsburg zum ausgedünnten 05-Kader gehören soll, muss er bis Freitag, 15 Uhr, bei der DFL registriert werden.