Auch Zeefuik positiv getestet - Korkut lernt Klünter kennen

Nächster COVID-19-Fall bei Hertha BSC: Nach Kapitän Dedryck Boyata wurde auch Deyovaisio Zeefuik positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Niederländer Zeefuik hatte am Mittwoch den Trainingsstart in Berlin verpasst, als Grund nannte der Klub eine Erkältung. Am Donnerstagvormittag verkündete Zeefuiks Arbeitgeber, der Rechtsverteidiger sei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Lage rechts hinten spitzt sich zu

Durch Zeefuiks Fehlen spitzt sich die personelle Situation rechts in der Viererkette mit Blick auf den Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Köln am 9. Januar zu. Peter Pekarik trainiert nach seiner Oberschenkelblessur aktuell individuell und könnte zu Beginn der kommenden Woche wieder voll einsteigen. Und Lukas Klünter, der dritte Rechtsverteidiger im Kader, steht nach dreineinhalbmonatiger Ausfallzeit wegen einer Schulterverletzung erst seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining.

Korkut lernt Klünter "aus der Nähe kennen"

Über ihn sagte Trainer Tayfun Korkut: "Ich kenne ihn noch nicht aus der Nähe und werde mir jetzt ein Bild machen. Es ist erfreulich, dass Lukas wieder auf dem Platz steht." Dass Klünter gegen seinen Ex-Klub Köln direkt zu einer Startelf-Option wird, ist nach der langen Zwangspause eher nicht zu erwarten.

Vor Zeefuik hatte sich am Mittwoch bereits Innenverteidiger Dedryck Boyata mit einer Coronavirusinfektion abgemeldet. Der belgische Nationalspieler war vor der geplanten Rückreise aus dem Weihnachtsurlaub nach Berlin positiv getestet worden und befindet sich in seinem Heimatland in Isolation.

Stark und Torunarigha als Innenverteidiger für Köln wahrscheinlich

Sollte er gegen Köln ausfallen, dürfte das Innenverteidiger-Gespann starten, das im letzten Spiel vor Weihnachten gegen Borussia Dortmund (3:2) überzeugt hatte: Niklas Stark und Jordan Torunarigha. Boyata hatte das letzte Spiel des Kalenderjahres 2021 wegen Problemen an der Achillessehne verpasst. Wegen Verletzungen und einer Rot-Sperre bestritt Herthas Kapitän in der Hinrunde nur elf der 17 Liga-Spiele.

Tousart ein Wechselkandidat im Winter

Einen Rückkehrer gab's am Donnerstag allerdings auch: Lucas Tousart, der den Vorbereitungsauftakt tags zuvor laut Korkut aus privaten Gründen verpasst hatte, trainierte wieder mit den Kollegen. Wie lange der französische Mittelfeldspieler das noch tut, ist indes offen. Tousart, mit 25 Millionen Euro Ablöse Herthas Rekord-Einkauf, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen in seinen bisherigen eineinhalb Berliner Jahren nie wirklich erfüllen. Er gilt in dieser Wintertransferperiode als Kandidat für eine Leihe oder einen Verkauf.