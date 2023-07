Auch Wright und van den Bergh verpassen das Viertelfinale

Das World Matchplay, im Darts der zweitwichtigste Wettbewerb nach der WM, bekommt einen neuen Sieger: In der Nacht zum Donnerstag verabschiedeten sich auch Peter Wright und Dimitri van den Bergh.

Auch Peter Wright verpasste das Viertelfinale beim World Matchplay. picture alliance / Action Plus

Damit geht das Favoritensterben in Blackpool weiter. Denn bereits zuvor verabschiedeten sich Titelverteidiger Michael van Gerwen, die Engländer Rob Cross und James Wade sowie Schottlands Gary Anderson. In diesem Jahrtausend haben nur Rekordsieger Phil Taylor, im Jahr 2005 der bereits zurückgetretene Colin Lloyd sowie eben van Gerwen, Cross, Wade, Wright und Anderson das World Matchplay für sich entschieden. Nun wird ein neuer Name auf der Siegerliste auftauchen.

Als großer Favorit auf den Titel gilt nun der englische Team-Weltmeister Clayton aus Wales. "Es fühlt sich richtig gut an, einen Spieler von Dimitris Kaliber zu besiegen", sagte Clayton nach seinem 11:6-Sieg gegen van den Bergh. "Ich würde es lieben, das World Matchplay zu gewinnen. Diese Trophäe sieht so verdammt gut aus", sagte Clayton.

Clayton trifft im Viertelfinale auf den Engländer Ryan Searle, der Wright mit 11:8 ausgeschaltet hat. Zudem trifft Nathan Aspinall auf Chris Dobey, Joe Cullen fordert Daryl Gurney und Damon Heta bekommt es mit Luke Humphries zu tun. Von den acht Teilnehmern ist Humphries als aktueller Weltranglisten-Sechster am höchsten gelistet, unmittelbar darauf folgt Clayton, der in den letzten Wochen aber z.B. bei den Players Championship zu überzeugen wusste.