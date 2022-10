Auch Wolfsburg im Achtelfinale - München verliert erstmals

Der 5. Spieltag in der CHL sorgte für den nächsten vorzeitigen Achtelfinaleinzug eines DEL-Team. Wolfsburg folgte durch einen Erfolg in Finnland den bereits qualifizierten Münchnern und Straubingern.

Der EHC Red Bull München hat in der CHL die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Cheftrainer Don Jackson unterlag am 5. Spieltag im Olympia-Eisstadion gegen Tappara Tampere mit 3:4 nach Penaltyschießen, liegt in der Gruppe C aber weiter vor ihrem nun punktgleichen Bezwinger.

Die Tore für die Münchner vor 1.750 Zuschauern erzielten Andreas Eder, Julian Lutz und Ben Street (19., 33. 41.). Im Penaltyschießen trafen zwar Lutz und Eder erneut für die Oberbayern. Doch Niko Ojamäki entschied die Partie letztlich für die Gäste.

In einem weiteren deutsch-finnischen Duell holte der EHC Wolfsburg durch ein 4:1 bei TPS Turku den dritten Erfolg im fünften Spiel und steht damit - wie bereits München und Straubing - vorzeitig im Achtelfinale. In Turku waren Valentino Klos, Dustin Jeffrey, Jordan Murray und Dominik Bittner (15., 23., 44., 60.) für die Gäste aus Niedersachsen erfolgreich.