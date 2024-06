Auch Wiedenbrück schafft Fakten: Stratos wird Brinkmann-Nachfolger

Die Trainersuche des SC Wiedenbrück ist beendet. Ab der Sommervorbereitung wird Thomas Stratos übernehmen und folgt auf den zu Paderborn II gewechselten Daniel Brinkmann.

Will beim SC Wiedenbrück an die erfolgreiche erste Amtszeit anknüpfen: Thomas Stratos imago images/Herbert Bucco

Der SC Wiedenbrück hat sich einige Wochen Zeit gelassen, um den Nachfolger für Daniel Brinkmann zu bestimmen, der sich für eine neue Herausforderung bei der U 21 des SC Paderborn 07 entschieden hat. "Wir können uns keinen Fehlschuss erlauben", betonte der Sportlicher Leiter Oliver Zech während der Trainersuche. Nun hat Thomas Stratos das Rennen gemacht, der vom Bezirksligisten VfL Holsen kommt, mit dem er die Saison auf dem vorletzten Platz abgeschlossen hatte und damit den Abstieg in die Kreisliga verdauen musste.

Stratos wird in Kürze in seine zweite Amtszeit beim SCW starten, schon zwischen 2008 und 2012 stand er bei den Westfalen an der Seitenlinie. Der 57-jährige Ex-Profi bringt auch als Trainer geballte Erfahrung mit, kann als Coach unter anderem auf 38 Drittliga-Spiele zurückblicken. Auch die Regionalliga West ist mit 92 Spielen (inklusive der Ligastruktur zwischen 2008 und 2012) für den Griechen bekanntes Terrain.

Optimismus beim Sportlichen Leiter

Zech ist sicher, dass Stratos alles ist, nur kein Fehlschuss: "Wir sind überzeugt, mit Thomas Stratos den idealen Trainer für unsere Mannschaft gefunden zu haben. Seine Fachkompetenz, sein Engagement und die bereits bestehenden Verbindungen zum Verein werden uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen."

Stratos selbst geht die neue Aufgabe mit einer großen Portion Vorfreude an: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SC Wiedenbrück und darauf, an die Erfolge meiner ersten Amtszeit anzuknüpfen." Stratos wurde damals mit Wiedenbrück unter anderem Meister in der Westfalenliga und gewann mit dem Klub 2011 den Westfalenpokal. Zudem legte er laut SCW "den Grundstein für die weitere positive Entwicklung des Vereins".