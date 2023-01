"Auch wenn sich das blöd anhört": Füllkrugs Gefühl beim DFB

Der Werder-Angreifer ist noch nicht lange dabei, hat bei der WM aber demonstriert, dass er eine Bereicherung für die DFB-Elf sein kann. Gegenüber dem kicker erklärt Niclas Füllkrug, warum er glaubt, dass es für die Nationalmannschaft bereits wieder bergauf geht.

Niclas Füllkrug kennt dieses Gefühl, das ein sportlicher Tiefschlag nach sich zieht. Mit dem SV Werder Bremen ist er vor nicht allzu langer Zeit aus der Bundesliga abgestiegen, nach über 40-jähriger Zugehörigkeit. Mit der deutschen Nationalmannschaft erlebte er bei seinen ersten Länderspieleinsätzen im November das vorzeitige WM-Aus in Katar, nach lediglich drei Gruppenspielen. Eine vergleichbare Ohnmacht verspürte der 29-Jährige nun jedoch weniger: "Ich denke, dass die Nationalmannschaft in einer ganz anderen Situation ist als wir damals."

Füllkrug erinnert sich dabei an eine Zeit nach dem Werder-Abstieg, "als es Existenzängste gab und man aufpassen musste, dass nicht alles den Bach runtergeht". Beim DFB, so seine Anschlussaussagen, seien die Folgen nun nicht so tiefgreifend: "Es wird jetzt auch eine ähnliche Mannschaft sein, die das Ruder wieder rumreißen muss. Und ich finde", sagt Füllkrug, "auch wenn sich das blöd anhört - dass wir beim DFB eigentlich schon in einer Phase sind, wo wir den Berg wieder hochgehen."

Füllkrug war bei 100 Prozent: "Das Event war mir zu wichtig"

Trotz des nächsten deutschen Ausscheidens bei einer WM-Gruppenphase nach 2018 und einer zwischenzeitlich nicht wirklich erfolgreicher verlaufenden Europameisterschaft im Jahr 2021, erläutert Füllkrug seine Gründe: "Das ist mein Gefühl. Vieles lief bei dem Turnier nicht optimal und auch unglücklich für uns. Wir haben zum größten Teil gute Spiele gemacht. Und dann waren es einfach die Details, die uns das Weiterkommen gekostet haben."

War die deutsche Mannschaft aufgrund der Nebenschauplätze während des umstrittenen Turniers überhaupt bei 100 Prozent? "Ich kann ja nicht für andere Spieler sprechen", betont der Neu-Nationalstürmer: "Ich war bei 100 Prozent, aber ich hatte erstmals ein sportliches Event vor der Brust, das mir zu wichtig war, um meinen Job als Fußballer nicht zu erfüllen."

Füllkrug: "Wir müssen den Leuten zeigen, dass es sich lohnt"

kicker-Reporter Tim Lüddecke hat sich mit Niclas Füllkrug im Bremer Teamhotel getroffen. kicker

Über ein mögliches Imageproblem beim DFB sagt Füllkrug: "Das weiß ich nicht. Ich fände es nur sehr schön, wenn alle wieder zueinander finden. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, war ich ein unfassbarer Deutschland-Fan. Zu der Zeit war gefühlt auch jeder Fan der Nationalmannschaft, die Unterstützung war in alle Richtungen gleich." Und weiter: "Es wäre toll, wenn wir dieses Gefühl zur EM 2024 wieder hinbekommen würden."

Inwiefern das irgendwann tatsächlich mal wieder so sein wird, hängt laut dem Bremer Angreifer auch vom sportlichen Erfolg der DFB-Auswahl ab: "Das sind die ersten Schritte, dafür müssen wir arbeiten. Dass wir den Leuten wieder zeigen: Es lohnt sich, für uns ins Stadion zu kommen."

Plädoyer für eine echte Neun

Der aktuell beste deutsche Mittelstürmer der Bundesliga (zehn Saisontore) plädierte indes dafür, auch in der Nationalmannschaft weiterhin mit einer echten Neun zu spielen - auch wenn er in dieser Frage natürlich befangen sei: "Ob in Deutschland, in Frankreich, bei Real Madrid, den Bayern oder sonst wo. Oftmals funktionieren auch die Spieler drumherum einfach besser, aufgrund anderer Räumlichkeiten und Gegenbewegungen", so Füllkrug: "Ich schaue diesen Spielern einfach gerne zu."

