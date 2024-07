Auch wenn die Zukunft offen bleibt: Ronaldo beschwört das "Zusammen"

Wie geht es mit Cristiano Ronaldo nach dem EM-Aus der Portugiesen weiter? Auch am Samstag blieb diese Frage offen. Allerdings äußerte sich der 39-Jährige in den Sozialen Medien.

"Ich bin sicher, dass dieses Erbe auf und neben dem Spielfeld gewürdigt wird und wir darauf aufbauen werden. Zusammen", schrieb Portugals Rekordnationalspieler, nachdem sein 212. Länderspiel mit 130 Toren abgepfiffen worden war. Am Freitagabend musste der 39-Jährige miterleben, wie sich das Fußballschicksal gegen den Europameister von 2016 wendete: Gegner Frankreich verwandelte alle Elfmeter, für die Selecao scheiterte Joao Felix unglücklich am Pfosten - 3:5 i.E.

Der Frust saß tief, auch wenn die Tränen deutlich kleiner waren als beim Achtelfinal-Krimi gegen die Slowenen, als Portugals Spielführer erst einen Strafstoß in der Verlängerung verschoss und anschließend im Elfmeterschießen mit dem verwandelten ersten Elfmeter voranging. Von den Rängen im Hamburger Stadion wurde nach dem Knock-out gegen die Franzosen das ganze portugiesische Team gefeiert, aber vor allem Ronaldo.

Der Routinier, der 2004 seine erste von insgesamt sechs Europameisterschaften spielte, hatte sich nochmal einen späten Coup erhofft. "Wir wollten mehr. Wir haben mehr verdient. Für uns. Für jeden von euch. Für Portugal", schrieb der Offensivspieler.

Die große Frage nach der Zukunft von Ronaldo im Nationalteam bleibt damit auch am Tag nach dem EM-Aus offen. "Wir haben verloren, aber wir haben mit Stolz verloren, weil wir in jeder Minute alles gegeben haben, ganz im portugiesischen Stil", sagte Roberto Martinez: "Wir werden hier nicht aufhören. In Zukunft werden wir alles geben."

Der Coach hielt an Portugals Ausnahmespieler am Freitagabend bis zum bitteren Ende fest, jüngere Spieler mussten vor ihm in dem 120-Minuten-Abnutzungskampf gegen Frankreich vom Platz, auch wenn klar ersichtlich war, dass CR7 nicht mehr die Explosivität und Kaltschnäuzigkeit früherer Tage besitzt.

EM-Rekorde gebrochen - Letztes Tor 2016

In Sachen EM-Historie hat Ronaldo fast alle Rekorde gebrochen. 30 Endrunden-Einsätze hat er auf dem Konto, dabei 14 Tore geschossen. Sein letzter Torjubel aus dem Spiel heraus datiert allerdings von der erfolgreichen Endrunde 2016. Die Abfahrt aus dem Hamburger Stadion erlebte er mit leerem Blick, im Bus sitzend, eine Wasserflasche in der Hand haltend.

Bei den anwesenden portugiesischen Fans überwog der Eindruck, dass mit dem EM-Aus von Ronaldo und seinem langjährigen Weggefährten Pepe (41) eine Ära für Portugal zu Ende gegangen war. Ob diese Erkenntnis auch schon bei Ronaldo angekommen ist?