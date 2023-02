Auch wegen Vollauslastung des Stadions: Dortmunds Umsätze steigen wieder

Am Freitag gab Borussia Dortmund die Geschäftszahlen für die zweite Jahreshälfte 2022 bekannt. Der BVB macht wieder mehr Umsatz, auch wegen seiner Fans.

Borussia Dortmund hat in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2022 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahres-Halbjahr (1. Januar bis 30. Juni 2022) steigern können: Von 212,6 Millionen Euro auf 221,6 Millionen Euro - ein Plus von 4,2 Prozent. Die gestiegenen Umsätze lassen sich darauf zurückführen, dass das Dortmunder Stadion aufgrund der weitestgehenden Vollauslastung deutlich bessere Erlöse im Bereich Spielbetrieb- und Catering verzeichnete. Die Bruttokonzerngesamtleistung betrug im gleichen Zeitraum 308,2 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Brutto-Transferentgelte in Höhe von 86,6 Millionen Euro.

Aufgeteilt auf die einzelnen Geschäftsbereichen ergeben sich folgende Werte: Im Spielbetrieb wurden 21,1 Millionen Euro umgesetzt (Vorjahr: 13,1 Millionen Euro), bei der TV-Vermarktung 96,8 Millionen Euro (Vorjahr: 101,2 Millionen Euro), bei der Werbung 70 Millionen Euro (Vorjahr: 62,3 Millionen Euro), im Merchandising 16,8 Millionen Euro (Vorjahr: 21,7 Millionen Euro) und im Bereich Conference, Catering und Sonstige 16,9 Millionen Euro (Vorjahr: 14,3 Millionen Euro).

Die Aufwendungen fürs Personal stiegen auf 112,3 Millionen Euro - ein Plus von zwei Millionen Euro. Das Konzernfinanzergebnis betrug -4,1 Millionen Euro und verschlechterte sich damit um 0,4 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum.