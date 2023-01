Auch wegen Laidouni: Gedränge bei Union wird immer größer

Im Mittelfeld tummelt es sich bei Union Berlin. Auch wegen der Verpflichtung von Aissa Laidouni, der nun vor seinem Debüt steht.

Sukzessive hat der Kader von Union Berlin in den vergangenen Jahren an Qualität dazugewonnen - vor allem auch in der Breite. Das beste Beispiel dafür ist die Verpflichtung von Aissa Laidouni, der vom ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest geholt wurde. Der tunesische Nationalspieler soll den Konkurrenzkampf im Mittelfeld noch weiter anheizen.

Ob er bereits am Dienstag im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg im Kader stehen wird, ließ Trainer Urs Fischer noch offen. Er verriet nur so viel: "Wir müssen uns erst einmal kennenlernen. Ob das für Dienstag reicht, schauen wir mal", so der Coach. Der Vorteil sei, dass er aus einer laufenden Meisterschaft kommt. "Er ist also sofort spielfähig."

Allerdings wird der Schweizer ihn wohl nicht von Beginn an aufstellen, ein Kurzeinsatz scheint bei einem passenden Ergebnis aber im Bereich des Möglichen.

Dagegen ganz ordentliche Chancen, von der ersten Sekunde an auf dem Platz zu stehen, hat Paul Seguin. Und das nicht nur wegen seines Treffers zum 2:0 im Derby bei Hertha BSC. Der Sommerneuzugang überzeugte nach seiner Einwechslung auf der Achter-Position, eroberte einige wichtige Bälle in brenzligen Situationen und trieb das Aufbauspiel mit cleveren Pässen an.

Somit wird das Gedränge - vor allem im zentralen Mittelfeld - immer größer. Andras Schäfer, der im Stadtduell startete und verletzt ausgewechselt wurde, wird dagegen erst einmal wieder fehlen. Der Verein teilte mit, dass es sich zwar um keine strukturelle Verletzung am Fuß handele, eine Pause aber erst einmal von Nöten sei.

Somit steigen zumindest die Chancen auf mehr Spielzeit für Laidouni, Seguin und auch Genki Haraguchi, der noch als Wackelkandidat für einen Wechsel angesehen werden kann.

Leicht wackelig auf den Beinen zeigte sich Jerome Roussillon, der gegen Hertha BSC sein Startelfdebüt feierte. Phasenweise machte er seine Arbeit auf der linken Seite ganz solide gegen den schnellen Dodi Lukebakio, aber so manches Mal hatte er in den direkten Duellen auch das Nachsehen. Insgesamt gewann der Franzose nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe.

Und dennoch attestierte Fischer dem 30-Jährigen eine recht ordentliche Leistung: "Mit fortschreitender Zeit schwanden seine Kräfte in der 2. Halbzeit ein wenig. Bis dahin hat er es allerdings gut gemacht. Er ist ein Spieler, der eine Geschwindigkeit mitbringt. Das war am Ende auch entscheidend, dass wir ihn haben beginnen lassen."

Am Dienstag dürfte dann aber wieder Niko Gießelmann oder vielleicht auch Josip Juranovic als linker Schienenspieler starten.