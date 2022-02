Auch Vindheim fällt mehrere Wochen aus

Schalke muss "mehrere Wochen" auf Andreas Vindheim verzichteten, das gab der Klub am Montag bekannt. Da auch Mehmet Aydin aktuell nicht zur Verfügung steht, haben die Königsblauen auf ihrer rechten Außenbahn nun einen personellen Engpass.

Plötzlich saß er unweit der Coachingzonen auf dem Rasen. Und schnell war klar: Andreas Vindheim wird bereits nach nicht einmal acht Minuten das Spielfeld verlassen müssen, an seiner Stelle setzte Reinhold Ranftl die Partie gegen Jahn Regensburg (2:1) fort. Am Montag gab Schalke 04 Näheres bekannt. Demnach handelt es sich um "eine Muskelverletzung in der linken Wade". Vindheim, der bereits vor dem Anpfiff Wadenprobleme hatte, werde nun "mehrere Wochen ausfallen".

Der erst im Winter von Sparta Prag ausgeliehene Norweger hatte gleich bei seinem Debüt in Aue gezeigt, zu was er im Stande ist. Nach dem 5:0 kürte ihn der kicker zum Zweitligaspieler des 20. Spieltags. Die Begründung seinerzeit: "Gutes Auge und Passspiel, überragende Schnelligkeit und Torschütze zum 2:0; glänzte als Vorlagengeber zum 4:0 und Wegbereiter zum 1:0 und 5:0." Es sah alles danach aus, als verfüge Schalke in der Rückrunde auf seiner rechten Außenbahn nun über einen ähnlich fähigen Spieler wie mit Thomas Ouwejan auf der linken.

Auch Aydin fällt aus: Personeller Engpass auf der rechten Außenbahn

Vindheims Ausfall sorgt für einen personellen Engpass. Auch Mehmet Aydin steht aktuell verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, so muss nun Ranftl wieder in die Bresche springen. Der Sommerzugang (Vertrag bis 2024) hatte bislang Probleme, seinen Platz zu finden. Nach vier alles andere als berauschenden Einsätzen in den ersten fünf Saisonspielen ist noch keine Konstanz bei dem 30-Jährigen eingetreten (kicker-Durchschnittsnote 4,05), auch nach seiner Einwechslung nun gegen Regensburg legte Ranftl einen wenig überzeugenden Auftritt hin.

Der Aufstiegskampf spitzt sich mehr und mehr zu, Schalke 04 kann jede Leistungsexplosion gebrauchen. Vielleicht gelingt sie Ranftl schon am nächsten Wochenende, wenn die Gelsenkirchener bei Fortuna Düsseldorf zu Gast sind (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).