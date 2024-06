Auch Vestergaard verlängert bei den Foxes

Nach einem Jahr in der Championship möchte Aufsteiger Leicester City sich wieder in der Premier League festbeißen - und setzt dabei auf Erfahrung. Nach dem 37-jährigen Jamie Vardy verlängerte in Person von Jannik Vestergaard (31) der nächste Routinier und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Der langjährige Bundesligaprofi (185 Partien für Hoffenheim, Gladbach und Bremen) absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 42 der 44 Championship-Partien der Foxes und zählte damit zum absoluten Stammpersonal des kommenden Chelsea-Trainers Enzo Maresca.