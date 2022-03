Auch umstrittenes Rot kann Union Tornesch nicht stoppen - Rugenbergen überholt Hamm United

Der FC Union Tornesch hat in einem verbissenen Duell beim HSV Barmbek-Uhlenhorst die abgezocktere Attitüde an den Tag gelegt und ist trotz einer Roten Karte vorbeigezogen. Ähnliches Kunststück - ganz ohne Platzverweis - gelang dem SV Rugenbergen gegen den Hamm United FC.

Los ging es am Freitag mit einem Überholvorgang des FC Union Tornesch, der aus zwei Punkten Rückstand einen Zähler Vorsprung auf den HSV Barmbek-Uhlenhorst herausspielte. In der 4. Minute gingen die Gäste etwas unerwartet in Führung, denn der von-Winckelmann-Freistoß sah harmlos aus, BU-Keeper Leskien verschätzte sich jedoch tüchtig und der Ball war drin. Danach entwickelte sich ein eher maues Fußballspiel, in dem die Anhänger der Heimmannschaft in der 71. Minute ebenfalls etwas unerwartet jubeln durften: Eine Hereingabe landete im Strafraum bei Perz, der legte sich den Ball kurz vor und netzte dann ein. Fast postwendend holte sich Tornesch seine Führung zurück: Einen langen Pass verarbeitete Ghadimi Nouran mustergültig und drosch den Ball via Innenpfosten über die Linie. In Minute 74 wackelte der Auswärtsdreier, weil sich Werning eine strittige Rote Karte einhandelte, der Schiedsrichter warf ihm eine Tätlichkeit vor. Doch in der 89. Minute machte der FC Union den Deckel drauf, Ghadimi Nouran klaute Lux den Ball, lief frei auf Leskien zu und blieb im Duell mit dem Torhüter eiskalt.

Die beiden weiteren für Freitag geplanten Spiele zwischen dem Hamburger SV III und dem Meiendorfer SV sowie zwischen dem Bramfelder SV und dem FC Süderelbe mussten aufgrund Corona ausfallen.

Gespielt wurde am Samstag in Lohbrügge. Der heimische VfL steht nach dem 1:3 gegen den TuS Osdorf nun auf einem Abstiegsplatz. In der 26. Minute folgte durch Jobmann der erste Nackenschlag, den Ohl aber bereits in Minute 31 mit dem Ausgleich beantwortete. Doch im zweiten Durchgang tütete Osdorf den Dreier dann ein, verantwortlich waren mit ihren Toren Erectin (63.) und Demircan (73.). Osdorf führt damit die Abstiegsrunden-Tabelle an, freilich zählt einzig und alleine der Vorsprung vor Platz sieben.

Diesen belegt ab sofort der Hamm United FC. Am Sonntag zog im direkten Duell der SV Rugenbergen vorbei. Beim 2:0 avancierte Neumann zum Matchwinner: Erst war er in der 53. Minute am langen Pfosten zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, dann wiederholte er dieses Kunststück auf sehr ähnliche Art und Weise neun Minuten später. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg, wobei Hamm in der ersten Hälfte durchaus hätte in Führung gehen können.