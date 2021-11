Auch über 800 Meter erfolgreich: Wellbrock holt Silber bei Kurzbahn-EM

Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-EM in Kasan die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen.

Der 24-Jährige schwamm zum Abschluss der Titelkämpfe in Russland am Sonntag eine

deutsche Rekordzeit von 7:27,99 Minuten und musste sich damit nur

seinem Dauerkonkurrenten Gregorio Paltrinieri geschlagen geben, mit

dem er sich ein packendes Duell lieferte. Der Italiener schlug nach

7:27,94 Minuten an. Damit stellte er eine europäische Bestmarke auf.

Bronze ging an Sven Schwarz aus Hannover in 7:33,85 Minuten.

Gose holt über 400 Meter Bronze

Für Olympiasieger Wellbrock war es nach Gold über 1500 Meter die

zweite Medaille bei der Europameisterschaft in Russland. Schwarz war

in Wellbrocks Gold-Rennen Dritter geworden.

Kurz vor dem großen Finale von Wellbrock und Schwarz hatte Isabel

Gose über 400 Meter Freistil ihre zweite Bronzemedaille der EM

gewonnen. Dank Wellbrock, Gose und Schwarz fliegt das deutsche Team

mit einmal Gold, einmal Silber und viermal Bronze nach Hause.