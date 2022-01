Auch Trybull schlägt in Sandhausen auf

Der SV Sandhausen hat Tom Trybull unter Vertrag genommen. Für den defensiven Mittelfeldspieler ist es bereits die vierte Station in weniger als einem Jahr.

Hat von nun an das SVS-Wappen auf der Brust: Tom Trybull, zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag. imago images

Fünf Spiele im Unterhaus, zwei Gelbe Karten sowie jeweils eine Partie im DFB-Pokal und in der zweiten Mannschaft: Das ist Tom Trybulls Einsatzstatistik für Hannover 96. Am Wochenende einigte sich der Mittelfeldmann mit den Niedersachsen nach nur fünf Monaten auf eine Vertragsauflösung, am Montag unterschrieb er - ebenso wie Erich Berko - beim SV Sandhausen.

"Mit Tom bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der uns in der momentanen Phase sicherlich weiterhelfen wird", sagte Sandhausens Trainer Alois Schwartz im Zuge des Transfers, während Sportleiter Mikayil Kabaca herausstellte: "Wir wollten uns im zentralen Mittelfeld noch verstärken, das ist uns mit der Verpflichtung von Tom Trybull gelungen. Da er zuletzt in Hannover aktiv war, kennt er die 2. Liga und benötigt keine Eingewöhnungszeit."

Für Trybull ist der SVS bereits der vierte Klub binnen nicht einmal zwölf Monaten. Im Mai des vergangenen Jahres stand der 28-Jährige noch als Leihspieler beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers unter Vertrag, dann kehrte er zum Premier-League-Klub Norwich City zurück, zog aber bereits Ende August weiter nach Hannover und spielt von nun an für Sandhausen.

17 Punkte aus 19 Spielen: Sandhausen steckt im Abstiegskampf

Beim SVS ist Trybull bereits der fünfte Zugang seit dem Jahreswechsel. Zuvor waren schon Berko, Dario Dumic (Twente Enschede), Ahmed Kutucu (Basaksehir, Leihe) und Felix Wiedwald (zuletzt vereinslos) an den Hardtwald gekommen.

In Sandhausen soll Trybull mithelfen, den Klassenerhalt zu sichern. Derzeit stehen die Kurpfälzer mit 17 Punkten aus 19 Spielen auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Am Wochenende trifft Sandhausen auf den FC Erzgebirge Aue, der zwei Zähler weniger auf dem Konto hat.