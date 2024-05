Auch Torhüter Klaus geht: Nürnberg verabschiedet zehn Spieler

Der 1. FC Nürnberg steht vor einem großen Umbruch im Sommer. Vor dem letzten Saisonspiel beim Hamburger SV verabschiedeten die Franken neun Spieler, die den Verein verlassen werden. Weitere dürften dazukommen.

Während der Vorbereitung auf das Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Hamburger SV hat der 1. FC Nürnberg im Rahmen eines Mannschaftsabends die Spieler verabschiedet, die nächste Saison nicht mehr für den Club auflaufen werden. Gleich acht Akteure waren es, die posierend vor dem Mannschaftstrakt am Valznerweiher, ein eingerahmtes Trikot zum Abschied überreicht bekamen. Daichi Hayashi fehlte auf dem Foto, der Japaner, dessen Leihe nicht verlängert wird, befindet sich nach einer Knieverletzung bereits wieder in der Heimat.

Sportlich am schmerzhaftesten sind dabei die Abgänge von Top-Torjäger Can Uzun und Linksverteidiger Nathaniel Brown. Während Uzun für eine Rekordablöse von etwa 10 Millionen Euro aller Voraussicht nach nach Frankfurt transferiert wird, hat Brown bereits im Winter einen Vertrag bei der SGE unterschrieben. Die abgelaufene Rückrunde spielte der gebürtige Amberger auf Leihbasis beim FCN. Brown wird dem Club etwa drei Millionen Euro in die klamme Kasse spülen.

Ablösefrei verlässt den Verein derweil das Verteidiger-Trio um Christopher Schindler, Florian Hübner und James Lawrence. Alle drei waren in dieser Spielzeit von Verletzungen geplagt, die Verträge wurden daher nicht verlängert. Das gilt auch für Winterneuzugang Sebastian Andersson, der in 14 Spielen zweimal traf, und Felix Lohkemper, der in insgesamt fünf Jahren in Franken 66 Spiele absolvierte (elf Tore).

Auch Wenig geht

Ebenso wurde der Leihvertrag von Marcel Wenig, der sich im Wintertrainingslager einen Kreuzbandriss zuzog, nicht verlängert.

Gesondert gab der Club derweil bekannt, dass auch Stammtorhüter Carl Klaus nicht in Nürnberg bleiben wird. Der langjährige Ersatzmann lief Christian Mathenia in der Rückrunde den Rang ab, blieb dabei viermal ohne Gegentor. "Dass ich den ruhmreichen Club mit der Nummer 1 auf dem Rücken vertreten durfte, erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. Ich wünsche dem Club und insbesondere dem Torwartteam nur das Beste für die Zukunft", so Klaus.

Mathenia dürfte derweil auch in der neuen Saison nicht mehr über die Rolle des zweiten Torhüters hinauskommen, auch beim 32-Jährigen ist ein Verbleib nicht garantiert.

Einige unzufriedene Spieler

Unzufrieden mit ihren jüngsten Einsatzzeiten waren auch die Defensivspieler Ivan Marquez, Ahmet Gürleyen und Erik Wekesser. Alle drei haben noch Vertrag, dürften unter Cristian Fiel aber auch in der neuen Saison eine untergeordnete Rolle spielen. Gleiches gilt für Johannes Geis und Taylan Duman. Nachwuchsstürmer Julian Kania strebt derweil eine Leihe in die 3. Liga an.

Auf Sportdirektor Olaf Rebbe, der mit Casper Jander bisher nur einen neuen Spieler verpflichtet hat, wartet somit ein herausfordernder Transfer-Sommer. Anders als in den letzten Jahren verfügt der Club ob der hohen Einnahmen aber durchaus über finanzielle Mittel.