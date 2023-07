Auch Tohumcu erleidet einen Rückschlag

Nach Fisnik Asllani muss die TSG Hoffenheim bis auf Weiteres auch auf Eigengewächs Umut Tohumcu verzichten, der sich am Sprunggelenk verletzte.

Aus dem Hoffenheimer Trainingslager in Kitzbühel berichtet Michael Pfeifer

Es läuft einfach nicht rund für die Hoffenheimer Nachwuchskräfte. Nach Stürmer Fisnik Asllani fällt nun auch Umut Tohumcu wochenlang aus, beide Talente verpassen damit zunächst den Anschluss in der wichtigen Vorbereitung auf die neue Saison.

Diesmal Schäden an Tohumcus Bandapparat

Tohumcu war im Trainingslager innerhalb von fünf Tagen zum zweiten mal mit dem linken Fuß umgeknickt. Wie die Röntgenbilder ans Tageslicht förderten, hat der 18-Jährige dieses Mal allerdings Schäden am Bandapparat am und im Sprunggelenk zugezogen und muss einige Wochen pausieren. Schon das Testspiel der Kollegen am Montag gegen Straßburg (1:2) hatte Tohumcu auf Krücken und schwer bandagiert verfolgen können.

Ein bitterer Rückschlag für das Eigengewächs, das eigentlich angreifen und zu noch mehr Spielzeit kommen wollte als in der vergangenen Saison. Seit Januar hatte Tohumcu im defensiven Mittelfeld immerhin acht Einsätze gesammelt trotz der sich verschärfenden Krise der TSG.

Asllanis Pechsträhne hält an

Zuvor bereits hatte sich Fisnik Asllani im Testspiel gegen Elversberg (1:2) ebenfalls eine Bänderverletzung zugezogen und muss erneut pausieren. Auch für den Stürmer geht damit die Pechsträhne weiter. Denn bereits im Wintertrainingslager, damals noch unter Trainer André Breitenreiter, war der Stürmer erkrankt ausgefallen und hatte wertvollen Boden verloren.

Auch für Joshua Quarshie lief es nicht eben rund, der lange Innenverteidiger bekam gegen Straßburg seine noch eng gesteckten Grenzen aufgezeigt und hatte mehrfach gegen die sprintstarken Franzosen das Nachsehen.

Immerhin aber macht Bambasé Conté an Boden gut. Der Mittefeldspieler ist in einer auffällig guten körperlichen Verfassung und auch gut in Form. Gegen Straßburg holte er den erneut von Kevin Vogt zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelten Elfmeter heraus und hätte um ein Haar selbst getroffen, verfehlte das Ziel aber per Kopf knapp.