Auch Thomas Müller begeistert - "Barça entweiht das Bernabeu"

Der FC Barcelona erlebt spätestens mit dem 4:0 im Clasico eine Art "Wiedergeburt". Der Barça-Stil unter Xavi weckt Erinnerungen und Hoffnungen zugleich - auch Thomas Müller war begeistert.

Daumen hoch für eine große Leistung: Thomas Müller sah Barça am Sonntag gerne zu. imago images (2)

Es war fraglos eine Matchdemonstration Barcelonas im Bernabeu, fast über die gesamten 90 Minuten dominierten die Katalanen den Erzrivalen und spielten regelrecht mit ihm. Bei jedem Angriff der Gäste mussten die Real-Fans Angst haben, gleich noch einen weiteren Gegentreffer seufzend oder gar fluchend hinnehmen zu müssen.

Während Barcelona in den letzten fünf Liga-Clasicos (vier Niederlagen, ein Remis) unter den Trainern Ronald Koeman, Quique Setien und Ernesto Valverde insgesamt nur drei Tore schießen konnte, spielte die Blaugrana diesmal unter Xavi ganz groß auf. 4:0 hieß es am Ende - und damit war Real angesichts der liegengelassenen Hochkaräter Barcelonas noch bestens bedient.

Allen voran Pierre-Emerick Aubameyang war von der Defensive der Königlichen nicht einzufangen. Der Gabuner schoss das 1:0 und 4:0 selbst, bereitete zudem das 3:0 von Ferran Torres genial mit der Hacke vor. Kein Spieler war zuvor im 21. Jahrhundert in seinem ersten Clasico an drei Treffern direkt beteiligt gewesen.

Xavi sieht Aubameyang als "Geschenk des Himmels"

Und natürlich ließ sich der extrovertierte Angreifer auch einen außergewöhnlichen Jubel nicht nehmen: Nach dem 4:0 sprintete er an die Seitenlinie, wo ein Freund eine rote Kugel bereithielt, die "Auba" in Anlehnung an die Serie "Dragon Ball" präsentierte. Der besagte Freund teilte bei Instagram eine Story, in der er gemeinsam mit Aubameyang die Kugel zeigt. Er schrieb dazu: "Wir haben es gesagt - und du hast es geschafft." Schon vor einer Woche hatte Xavi den pfeilschnellen Stürmer als "Geschenk des Himmels" bezeichnet.

Das ist unglaublich. Pierre-Emerick Aubameyang

Außergewöhnlich ist fraglos auch die Wandlung vom anderen ehemaligen Dortmunder: Ousmane Dembelé blüht seit der Begnadigung durch Xavi regelrecht auf. Besonders im Zusammenspiel mit Aubameyang stellt der Franzose die Gegner vor große Aufgaben. In Bezug auf das blinde Verständnis mit Dembelé teilte Aubameyang bei Instagram eine Story mit der Überschrift "WiFi on" und schrieb dazu: "Das ist unglaublich."

Dembelé, in Eins-gegen-eins-Situationen dieser Tage kaum zu verteidigen, war im Übrigen erst der zweite Profi, dem zwei Assists in einem Clasico im Bernabeu in den ersten 45 Minuten gelangen. Zuvor schaffte dies nur - genau - Xavi, im Mai 2009.

Barça hätte Real eigentlich noch deutlich mehr Tore einschenken müssen

Barça-Kapitän Sergio Busquets resümierte strahlend: "Heute war ein großartiges Spiel, wir hätten noch viel mehr Tore erzielen können." Und da übertrieb der Spanier keineswegs, einer der großen Kritikpunkte am Spiel der Katalanen war definitiv die mangelnde Chancenverwertung. Alleine Aubameyang hätte zwei oder drei weitere Tore erzielen können, wenn nicht gar müssen.

Wir sind wieder da. Gerard Piqué

Und doch fühlte sich der Kantersieg nach fünf Clasico-Pflichtspielniederlagen nacheinander natürlich extrem befreiend an. "Wir sind wieder da", twitterte Innenverteidiger Gerard Piqué. Nationalkeeper Marc-André ter Stegen, der in den wenigen brenzligen Situationen ein großer Rückhalt war, schrieb von einem "stolzen Abend im Bernabeu".

Eric Garcia, der auch mit bemerkenswert reifer Spieleröffnung begeisterte, gestand: "In der ersten Halbzeit war sogar ich erstaunt, wie wir gespielt haben. Wir hatten ein spektakuläres Niveau und haben gezeigt, wozu wir fähig sind", so Piqués Partner in der Innenverteidigung. Für Garcia war es eine "perfekte Nacht".

Müller beglückwünscht zur "tollen Leistung"

Sogar aus München bekam Barça eine Nachricht: "Glückwunsch FC Barcelona. Es war eine Freude, diese tolle Leistung heute Abend zu sehen", twitterte ein begeisterter Thomas Müller. "Es ist offiziell: Der FC Barcelona ist zurück im Geschäft", schrieb der englische Ex-Nationalspieler Gary Lineker. Die "Sport" urteilte: "Barça entweiht das Bernabeu wie in alten Zeiten."

Die nackten Zahlen sehen aber (noch) anders aus: In der Tabelle liegt Real mit 66 Punkten immer noch klar vorn. Zweiter ist der formschwache FC Sevilla mit 57 Zählern. Erst dann kommen Barcelona und Atletico, beide mit 54 Punkten. Neun Spieltage stehen noch an, und Barça hat zudem ein Nachholspiel in der Hinterhand. Doch die Meisterschaft scheint ein Ding der Unmöglichkeit.

Oder nicht? "Träume sind frei", sagte Barças 38-jähriger Routinier Dani Alves nach einer Leistung, die in Europa nicht nur der kommende Europa-League-Gegner Eintracht Frankfurt beeindruckt zur Kenntnis genommen haben dürfte. Busquets legte nach: "Wenn wir die geringste Chance haben, werden wir sie nutzen." Die selbstbewussten Worte passten zum selbstbewussten Auftritt im Bernabeu. Europa darf wissen: Mit diesem FC Barcelona ist in Zukunft wieder zu rechnen.