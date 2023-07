Auch Tennisbälle flogen: DFB sanktioniert Köln mit Geldstrafe

Das DFB-Sportgericht hat den 1. FC Köln mit einer Geldstrafe belegt. Damit ahndete der Verband Vorkommnisse am Rande des Gastspiels bei Bayer Leverkusen.

Am 31. Spieltag der vergangenen Saison trat der 1. FC Köln im rheinischen Duell bei Bayer Leverkusen an und machte durch einen 2:1-Erfolg den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt. Am Rande der Partie kam es aber zu einer kuriosen Szene.

Denn zu Beginn des zweiten Durchgangs wurden aus dem Kölner Fanblock heraus etliche Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen. Allem Anschein nach protestierten die FC-Anhänger damit gegen die relativ kurzfristige Vorverlegung der Partie um zwei Tage wegen des damals in der Folgewoche anstehenden Halbfinal-Hinspiels Bayers in der Europa League. Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) musste die Partie unterbrechen und warten, ehe die Ordner die Tennisbälle wieder eingesammelt hatten.

Die Protestnote galt natürlich vor dem DFB-Sportgericht nicht. Wegen dieses Vorfalls sowie einem weiteren in der 65. Minute geworfenen Tennisballes und dem Abbrennen von insgesamt acht sogenannten Bengalischen Feuern verurteilte das Gremium den FC zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro.

Von diesen können die Domstädter bis zu 6500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2023 nachzuweisen wäre. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.