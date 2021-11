Nach der Abfahrt am Freitag ist auch der für Sonntag geplante Super-G der Herren im kanadischen Lake Louise abgesagt worden.

Zu viel Schnee: In Lake Louise konnte am Samstag nicht gefahren werden. Getty Images

Grund seien heftiger Schneefall in der vorausgegangenen Nacht und die aktuellen Wetterbedingungen. Das teilte der Ski-Weltverband FIS wenige Stunden vor dem geplanten Rennen mit.

Von den drei angesetzten Speed-Wettkämpfen an diesem Wochenende in Kanada konnte somit nur ein Rennen ausgetragen werden. Der Österreicher Matthias Mayer gewann die Abfahrt am Samstag. Romed Baumann wurde als bester Deutscher Sechster.