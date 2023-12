Auch Suarez kommt: Inter Miami weitet Barça-Reunion aus

Inter Miami hat sich den nächsten Ex-Barcelona-Spieler aus dem Dunstkreis von Lionel Messi gesichert: Wie Verein und Spieler am Freitag in den sozialen Medien bestätigten, wird der 36-jährige Luis Suarez nach seinem Abschied von Gremio Porto Alegre in Florida anheuern. Dort trifft der Golagetter gleich auf mehrere alte Bekannte. Mit Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets spielte der Routinier bereits beim FC Barcelona zusammen. Nun gibt es in Miami die Wiedervereinigung.