Auch Sturm assistiert beim Wild-Kantersieg - Hattrick von Ovechkin

Die Minnesota Wild um Nico Sturm überfuhren die Winnipeg Jets und bleiben in der Central Division das Maß der Dinge. Alexander Ovechkin rückt einmal mehr näher an Jaromir Jagr heran und Roman Josi krönt sein Jubiläum mit Tor und Assist. Der Freitag in der NHL.

Stockte sein Torkonto gleich dreimal auf: Alexander Ovechkin. NHLI via Getty Images