Auch Struff scheitert im Achtelfinale - Petkovic gegen Kontaveit ohne Chance

In Russlands Hauptstadt schied Andrea Petkovic im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten Acht in zwei Sätzen gegen Anett Kontaveit aus. Auch für Jan-Lennard Struff war in Antwerpen Endstation.

Jan-Lennard Struff musste sich in Antwerpen Lloyd Harris beugen. picture alliance/dpa/BELGA