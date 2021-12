Auch "Straßenfußballerin" Dunst verlängert bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt und Barbara Dunst haben sich vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Die 24-jährige Österreicherin setzte ihre Unterschrift unter einen Kontrakt bis Sommer 2024. Dies vermeldeten die Hessen am Montag.

Dunst folgte mit ihrer Vertragsverlängerung ihren österreichischen Teamkolleginnen Laura Feiersinger, Verena Hanshaw und Virginia Kirchberger, die vor ihr ebenfalls neue Arbeitspapiere unterschrieben hatten.

Die Nationalspielerin, die über Bayer Leverkusen, den MSV Duisburg und dem damaligen 1. FFC Frankfurt im Sommer 2019 den Weg zur Eintracht fand, ist absolute Stammkraft beim aktuellen Tabellenvierten, der zuletzt mit einem 2:0 beim SC Sand seinen Platz im Vorderfeld manifestierte.

Frankfurt und die Eintracht sind für mich ein Stück Heimat geworden. Barbara Dunst

Dunst, die in der Bundesliga insgesamt schon 108 Spiele absolviert hat, ist "sehr glücklich über die Vertragsverlängerung" und erklärt: "Ich habe mich hier sowohl sportlich als auch menschlich enorm weiterentwickeln können und fühle mich sehr wohl. Frankfurt und die Eintracht sind für mich ein Stück Heimat geworden. Natürlich freue ich mich sehr, dass auch die anderen drei Österreicherinnen hierbleiben."

Als Zielsetzung nennt die Mittelfeldakteurin, die in allen bisherigen zwölf Saisonspielen von Beginn an auf dem Platz stand, "die Entwicklung der vergangenen Monate fortzusetzen und in Zukunft die Champions League zu erreichen".

Arnautis: "Barbara hat immer Bock zu kicken"

Neben Sportdirektor Siegfried Dietrich freut sich auch Trainer Niko Arnautis, dass Dunst Bestandteil der Eintracht-Familie bleiben wird: "Baba kam als recht junge Spielerin zu uns und hat hier in Frankfurt den nächsten Schritt gemacht. In der Nationalmannschaft ist sie eine absolute Stammspielerin geworden. Ich bezeichne sie immer wieder als Straßenfußballerin, die immer Bock zu kicken hat. Mit Barbara haben wir eine Fußballerin, die im Eins-gegen-eins den Unterschied machen kann und zudem durch ihre Vorlagen und Tore in diesem Jahr noch einmal an Torgefahr dazugewonnen hat."