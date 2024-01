Auch Stenzel verlängert beim VfB

Enzo Millot (bis 2028) und Waldemar Anton (bis 2027) machten es vergangene Woche vor, nun ist Pascal Stenzel nachgezogen. Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis Sommer 2026 verlängert. Nicht immer zählte er in der Vergangenheit zu den wichtigsten Figuren bei den Schwaben, doch in dieser bislang so erfolgreichen Saison kam er auf zehn Startelfeinsätze (kicker-Note 3,64).