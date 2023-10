Auch SKN St. Pölten in Frauen-Bundesliga weiter ohne Punktverlust

Der SKN St. Pölten gewann sein Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Lustenau/Dornbirn mit 4:2 und feierte damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Damit sind die "Wölflingen" wieder gleichauf mit der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland, die am Samstag den FC Bergheim mit 5:0 bezwang.

Einen Tag nach dem 5:0 der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland gegen Bergheim hat Meister St. Pölten in der Frauen-Bundesliga nachgezogen. Auch die "Wölfinnen" sind nach der 6. Runde ohne Punktverlust. Am Sonntag gab es ein 4:2 über die Spielgemeinschaft Lustenau/Dornbirn. Schon nach 23 Minuten stand es in der niederösterreichischen Landeshauptstadt nach einem Doppelschlag von Melanie Brunnthaler (16., 18.) und ein Tor der späteren Doppelpackerin Maria Mikolajova 3:0.

Im Parallelspiel setzte sich Neulengbach mit 2:0 gegen Wacker Innsbruck durch und feierte den zweiten Sieg in Folge. In der vergangenen Woche konnten die Niederösterreicherinnen die Wiener Austria ebenfalls mit 2:0 bezwingen. Mit jeweils 18 Punkten liegt das Topduo sechs Punkte vor dem Verfolgerduo Sturm Graz und Vienna.