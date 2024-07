Auch Siquet bei Schusters Start: Durchbeißen oder abhauen

An diesem Sonntag beginnt eine neue Zeitrechnung beim SC Freiburg. Um 11 Uhr bittet Julian Schuster, der Nachfolger von Christian Streich, zum ersten Training. Ohne einige noch fehlende Profis, aber mit drei Zugängen - und einem Rückkehrer, für den der SC einst eine stattliche Ablöse zahlte.

Die Summe lässt aufhorchen. In der Winterpause 2021/22 bezahlt der SC Freiburg 4,5 Millionen Euro für ein damals 19 Jahre altes Talent an Standard Lüttich. Hugo Siquet ist bereits belgischer U-21-Nationalspieler, kommt in der Eliteklasse seiner Heimat regelmäßig zum Einsatz und soll beim Sport-Club die rechte Seite verstärken. Der eher schmächtige 1,80-Meter-Mann besticht vor allem durch seine guten Flanken. Ideale Position: Schienenspieler vor einer Dreierkette.

Ein Jahr später müssen Spieler und Klub aber feststellen, dass Siquet so gut wie nie auf dem Platz zur Geltung kommt und sich die Investition noch nicht annähernd gelohnt hat. Beim Team von Christian Streich reicht es in zwölf Monaten nur zu drei Einwechslungen in der Liga und einem Startelf-Einsatz in der Europa League im Rahmen einer Großrotation im Duell bei Qarabag Agdam.

Siquet kommt auf der rechten Defensivseite nicht an den defensivstärkeren Rivalen Lukas Kübler und Kiliann Sildillia vorbei. Die sechs Einsätze mit der U 23 in der 3. Liga sieht das ehrgeizige Talent, das schon nach einem halben Jahr über die Schwierigkeiten seiner Rolle spricht, eher als Rückstufung denn als wertvolle Praxis.

Zuletzt 51 Spiele für Cercle Brügge - Doan als starker, neuer Konkurrent

Die Folge: Im Januar 2023 "flüchtet" Siquet zurück in die Heimat. Bei Leihklub Cercle Brügge bekommt er die ersehnte Spielpraxis. Nach 51 Partien in eineinhalb Jahren heißt es jetzt aber wieder: Durchbeißen in Freiburg oder abhauen, eventuell endgültig?

"Er muss sich der Konkurrenzsituation stellen und sich durchsetzen", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Spieler, der nun erfahrener sei und den er nach wie vor sehr schätze. Kübler und Sildillia sind jedoch immer noch da, und der zuletzt häufig als rechter Schienenspieler eingesetzte japanische Nationalspieler Ritsu Doan ist als neuer Rivale hinzugekommen und stellt im Gesamtpaket fraglos ein höheres Niveau dar.

Reicht es defensiv und gibt sich Siquet unter Schuster Zeit?

Die zentralen Fragen bleiben: Genügt Siquet den defensiven Anforderungen in der Bundesliga? Und gibt er sich unter Neu-Trainer Julian Schuster Zeit, sich zu beweisen? "Beim ersten Anlauf war es noch ein Tick zu früh für Hugo", räumt Hartenbach im Rückblick ein: "Jetzt ist aber ein neuer Trainer da, die Karten werden neu gemischt, das ist auch eine Chance für Hugo."

Hartenbach weiß um die starken Konkurrenzsituation, hat den jungen Belgier aber noch lange nicht abgeschrieben, wünscht sich, dass er auch im nicht unwahrscheinlichen Fall dranbleibt, wenn er erneut nicht erste Wahl sein sollte: "Er hat sich während er Leihe sehr korrekt verhalten, den Kontakt gehalten uns zum Beispiel beim Spiel in Lens in der Europa League besucht."

Sildillia, Doan und Co. fehlen zum Auftakt

Siquet wird zum Trainingsauftakt an diesem Sonntag im Europa-Park-Stadion (11 Uhr) erwartet und hat zumindest anfangs in Abwesenheit von Sildillia (Olympia) und Doan (verlängerter Urlaub nach Juni-Länderspielen) mehr Raum, für sich zu werben. Je nach Verlauf der Vorbereitung könnte bis zum Ende der Transferperiode ein Wechsel von Siquet noch mal zum Thema werden.

Außer Sildillia und Doan fehlen zum Start von Schuster noch weitere Profis. Alle voran die EM-Teilnehmer Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch (Österreich) und Rolland Sallai (Ungarn) sowie Florent Muslija (Länderspiel im Juni). Die Rekonvaleszenten Matthias Ginter (nach Achillessehnen-OP) und Daniel-Kofi Kyereh (Aufbau nach Kreuzbandriss) können noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Dafür präsentieren sich neben Schusters Premiere im neuen Amt auch erstmals die externe Sommerzugänge Eren Dinkci, Patrick Osterhage und Jannik Huth beim öffentlichen Training im SC-Dress.