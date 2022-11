Auch Sessa kann Verls Serien-Ende nicht verhindern

Sechs Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden - Verl hatte sich aus dem Keller befreit. In Dortmund wurde der Höhenflug des SCV gestoppt. Daran konnte auch Nicolas Sessa nichts ändern.

Beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hatte Nicolas Sessa trotz Vertrag keine Zukunft mehr, der Mittelfeldspieler entschied sich im Sommer für einen Wechsel nach Verl. "Ich wollte einfach wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und zeigen, was ich kann", erklärt er auf der Internetseite des Vereins.

Acht Einsätze stehen für den 26-Jährigen, der zwei Zweitliga-Spiele für Aue vorweisen kann, bislang zu Buche, verletzungsbedingt verpasste er einige Spiele in der laufenden Saison. Am 10. Spieltag war der "spielstarke Offensivspieler, der über ein gutes Tempodribbling verfügt" (Sebastian Lange, Sportlicher Leiter) wieder dabei - und Verl schon ohne ihn in die Erfolgsspur eingebogen.

Keine Antwort auf Broschinski

Zehn Punkte in vier Spielen sprangen nun auch mit Sessa heraus, das Ende der Serie von letztlich sechs ungeschlagenen Spielen der Verler konnte er beim 0:1 in Dortmund aber auch nicht verhindern. Verl kassierte in der 46. Minute das Gegentor durch Moritz Broschinski, Sessa durfte aber ab der 60. Minute nicht mehr mithelfen, dem Spiel doch noch einmal eine Wende zu geben.