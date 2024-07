Auch Schwarzer und Schwalb äußern sich: Nicht-Nominierung von Nils Lichtlein immer noch ein Thema

Seit Sonntag (30. Juni) bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft in Hennef auf die Olympischen Spiele vor. Vorab war für viele besonders die Nicht-Nominierung von Nils Lichtlein überraschend. Nun äußerten sich auch Martin Schwalb und Christian Schwarzer zu dieser Personalie.

Vor rund einem Monat hat Alfred Gislason seinen vorläufigen Kader für die Olympischen Spiele 2024 in Paris bekannt gegeben. Mit einigen Personalentscheidungen sorgte der Bundestrainer dabei für Überraschungen. So fehlen beispielsweise Timo Kastening und Kai Häfner. Am häufigsten diskutiert wurde allerdings die Nicht-Nominierung von Nils Lichtlein.

"Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich nach der Saison schon eine andere Entscheidung erwartet", war beispielsweise Stefan Kretzschmar erstaunt, dass Lichtlein nicht den Sprung in den Kader geschafft hat. "Ich will jetzt kein Fass aufmachen, auf keinen Fall. Das liegt alles im Verantwortungsbereich des Bundestrainers", stellte Kretzschmar im Dyn-Vodcast "Kretzsche & Schmiso" klar. "Aber nach der Saison hätte sich Nils eine Nominierung schon verdient gehabt."

Abwehr-Schwäche als Knackpunkt

Nun begründete Alfred Gislason seine Entscheidung und machte deutlich: "Gegen Mannschaften wie Schweden oder Frankreich kannst du ihn zurzeit noch nicht bringen, weil er Schwächen in der Defensive hat."

Das sieht Martin Schwalb anders: „Ich hätte Nils Lichtlein mitgenommen. Er bringt die besondere Note ins Spiel. Luca Witzke hatte viele Verletzungsprobleme in dieser Saison, ist nicht so richtig reingekommen", erzählt er im Podcast "Erste 7".

Gesprächspartner Christian Schwarzer widerspricht: "Ich bin ein Freund von kompletten Spielern. Ich habe lieber Spieler, die vorne und hinten einsatzfähig sind. Lichtlein ist ein toller Handballer, aber er lebt in Berlin auch sehr von seinen Nebenleuten, Andersson und Gidsel. Für mich ist Luca Witzke kompletter und dementsprechend ein besserer Kaderspieler."

Bis zum 8. Juli muss Alfred Gislason sich auf 14 Spieler festlegen, mit denen er in das Olympische Turnier gehen will. Nach diesem Termin sind Änderungen nur noch aus Verletzungsgründen möglich. Der Bundestrainer dürfte in so einem Fall auf den 35er-Kader - und somit auch auf Nils Lichtlein - zurückgreifen.