Auch Schröder staunt: Senkrechtstarter Reaves verzückt die Fans

Im Halbfinale der Basketball-WM kommt es am Freitag (14.40 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Duell der deutschen Mannschaft mit den USA. Die Amerikaner sind wie immer der Top-Favorit - und haben eine ganz neue "Attraktion" in ihren Reihen.

Gehen die USA in ein großes Basketball-Turnier, sind sie fast schon zwangsläufig Favorit. So war es in den letzten Jahren meist der Fall, so ist es auch bei der Weltmeisterschaft 2023. Die Mannschaft ist wie gewohnt mit NBA-Spielern gespickt und hat daher vor allem in puncto Athletik vielen anderen Teams einiges voraus.

Allerdings fehlen in diesem Jahr die ganz großen Namen, beispielsweise LeBron James, Stephen Curry oder Kevin Durant sind nicht dabei. Genau daher scheint die Möglichkeit auf einen Coup für die DBB-Auswahl im Halbfinale durchaus gegeben, dafür müssen sich Dennis Schröder & Co. nach dem Zittersieg im Viertelfinale gegen Lettland aber deutlich steigern.

Doch auch wenn die großen Namen fehlen, hat Team USA natürlich einiges zu bieten. Ein Spieler, der in den Hallen bei der Weltmeisterschaft mit die meiste Begeisterung auslöst, ist Austin Reaves. Der Mann von den Los Angeles Lakers wird vom Publikum nahezu bei jeder Aktion gefeiert.

Kein Wunder, denn der 25-Jährige spielt immer mit vollem Einsatz und hat mit dem Spalding einiges zu bieten. "Es ist so liebevoll, wie sie mich feiern, ich weiß das wirklich zu schätzen", freut sich Reaves, ergänzte aber: "Es ist ein Mannschaftsspiel, sie sollen bitte auch für jeden anderen im Team jubeln."

Schröder voll des Lobes über Reaves

Reaves kommt bei den Amerikanern von der Bank - und liefert dennoch stets ab. In den bisherigen sechs Spielen hat der Shooting Guard einen Punkteschnitt von elf Zählern zu verzeichnen (Rang drei im Team hinter Anthony Edwards und Miles Bridges), dazu verteilt er im Schnitt drei Assists und greift sich 2,5 Rebounds pro Spiel.

Mit seiner Spielweise hat der Mann von den Lakers nicht nur das Publikum verzückt. "Er war unzufrieden, weil sehr viele Leute da waren, die vor ihm gespielt haben. Man hat schon gemerkt, er könnte viel mehr machen", erinnert sich Deutschlands Kapitän Schröder bei "MagentaSport" an seine gemeinsame Zeit mit Reaves in Los Angeles. "In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison hat er nach dem All-Star-Break einen Sprung gemacht. So einen Sprung, wie er ihn gemacht hat, gab es wahrscheinlich noch nicht in der NBA."

Lob für den Gegenspieler vom kommenden Freitag gab der Amerikaner zurück. "Ich habe großen Respekt vor Dennis Schröder und wünsche ihm, dass er erfolgreich ist. Ich mag ihn sehr, als Mensch und Spieler", sagte Reaves nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Italien und vor Deutschlands Duell mit Lettland. Eine Freundschaft, die am Freitag mindestens für 40 Minuten ruhen dürfte.

Ungedraftet in die NBA - Großmutter aus Deutschland

Reaves mauserte sich im Star-Ensemble der Lakers um James und Anthony Davis zu einer festen Größe. Speziell in den Play-offs drehte er richtig auf, in den 16 Spielen kam er auf starke 16,9 Punkte, dazu gesellten sich 4,6 Assists und 4,4 Rebounds. Ein Ritterschlag war es für den 25-Jährigen, dass James ihm sogar in entscheidenden Spielphasen vertraute und den Ball gab.

Der Guard kam 2021 ungedraftet in die NBA, unterzeichnete einen Two-Way-Contract bei den Lakers, der schnell in einen normalen Vertrag umgewandelt wurde. Nach der vergangenen Saison lief dieser aus. L.A. konnte den Senkrechtstarter halten, im Sommer unterschieb Reaves einen neuen Vertrag bei den Lakers, der ihm über vier Jahre 53,8 Millionen Dollar einbringen wird.

Es hätte sogar dazu kommen können, dass Schröder und Reaves auch gemeinsam in der Nationalmannschaft in einem Team aufgelaufen wären. Der Amerikaner hat eine deutsche Großmutter und soll Interesse gehabt haben, für das DBB-Team aufzulaufen. Nationaltrainer Gordon Herbert hatte dann auch Kontakt zum NBA-Spieler gesucht, aber keine Antwort erhalten. Somit war das Thema vom Tisch - und Reaves läuft nun am Freitag für die USA und nicht für Deutschland auf.