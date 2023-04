Auch Sandhausens Sportlicher Leiter Kabaca muss gehen

Zwei Tage nach der Trennung von Trainer Tomas Oral hat sich der SV Sandhausen auch von seinem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca getrennt. Präsident Jürgen Machmeier bezeichnet den Schritt als "alternativlos".

Großer Umbruch beim SV Sandhausen: Das stark abstiegsbedrohte Schlusslicht der 2. Liga hat kurz nach dem zweiten Trainerwechsel in dieser Saison - Tomas Oral musste nach nur sechs Spielen wieder gehen - auch seinen Sportlichen Leiter Präsident Mikayil Kabaca freigestellt. Damit endet nach knapp sechs Jahren eine überwiegend erfolgreiche Zusammenarbeit. Unter Kabaca, der 2017 erst als Teammanger zum SVS kam und später zum Sportlichen Leiter aufrückte, schafften die Kurpfälzer dreimal den Klassenerhalt.

In dieser Saison stehen die Zeichen allerdings auf Abstieg. Sandhausen rangiert am Tabellenende der 2. Liga und hat sieben Spiele vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Eben jene Entwicklung war nun ausschlaggebend, sich auch von Kabaca zu trennen. "Diese Entscheidung fällt uns sehr schwer, sie ist aber aufgrund der sportlichen Entwicklung alternativlos. Wir haben unsere Saisonziele, selbst nach dem Trainerwechsel, bisher nicht annähernd erreichen können", begründet SVS-Präsident Jürgen Machmeier den Entschluss in einer Vereinsmitteilung.

Machmeier verantwortet bis auf Weiteres den sportlichen Bereich

Dabei gehe es nicht nur um den Ausgang der aktuellen Saison, sondern auch um "die neue Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, nun mit einer personellen Neuausrichtung im sportlichen Bereich zu planen", so Machmeier.

"Leider ist die Entwicklung des sportlichen Bereichs deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Von daher möchten wir jetzt einen Neuanfang einleiten, der unabhängig von der Ligazugehörigkeit eine sportliche Neuausrichtung sicherstellt und uns zurück in die Erfolgsspur führt", ergänzt Geschäftsführer Volker Piegsa. "Rein menschlich bedaure ich die Freistellung sehr."

Kabacas Aufgaben im sportlichen Bereich wird nun bis auf Weiteres Machmeier übernehmen, teilte der Klub mit.