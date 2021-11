Auch Sachsen-Anhalt setzt Spielbetrieb aus

Weitere Verbände legen die Bremse ein: Der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) hat beschlossen, den Spielbetrieb auf Landes- und Kreisebene an den nächsten beiden Spieltagen in allen Bereichen auszusetzen.

Keine Spiele an den beiden kommenden Wochenenden: In Sachsen-Anhalt ruht der Ball. imago/Christian Schroedter

Neben Thüringen und Sachsen wird auch in Sachsen-Anhalt der Spielbetrieb ausgesetzt - und zwar zunächst an den beiden kommenden Wochenenden (19. bis 21.11. und 26. bis 28.11.). Dieser Beschluss sei dem Vorstand nicht leichtgefallen, da für Sachsen-Anhalt jedoch für den 19.11. eine Hospitalisierungsrate von 12,1 mit steigender Tendenz gemeldet wurde und das Land damit schon weit über der letzten Stufe von 9 liege (siehe unten), wäre es unverantwortlich, den Spielbetrieb am Wochenende fortzusetzen, schreibt der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSV) in einer Meldung. "Im Mittelpunkt steht für uns dabei der Schutz der Gesundheit der Menschen, die im Fußball ihr Hobby gefunden haben", heißt es weiter.

Um eine weitere Ausbreitung der Pandemie vorzubeugen, wurde bei dieser Entscheidung der Aussetzung des Spielbetriebs auch der Nachwuchsbereich einbezogen: "Betrachtet man die Inzidenzwerte in Sachsen-Anhalt aufgeteilt auf die Altersgruppen, wird deutlich, dass in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen unter 12 Jahren, für die aktuell noch kein Impfstoff zugelassen ist, die Inzidenz deutlich höher liegt als in der Altersgruppe 60+, in der bereits ein Großteil der Menschen geimpft ist."

"Der Fußball hat große Vorbildfunktion in der Gesellschaft und nimmt seine Verantwortung war. Obwohl es schwerfällt, Spiele abzusetzen, steht der Schutz der Bevölkerung und damit auch unserer Ehrenamtlichen sowie unsren Spieler*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen bei dieser Entscheidung im Mittelpunkt", so FSA-Präsident Holger Stahlknecht.

Was bedeutet die Hospitalisierungsrate?

Der Schwellenwert, der als neuer Richtwert in den Corona-Verordnungen gilt, gibt die Hospitalisierungsrate in den jeweiligen Bundesländern an. Er wird durch die Anzahl der allgemeinen Krankenhauseinweisungen von Covid19-Patienten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen berechnet. Das RKI gibt den Wert in der Regel von montags bis freitags am frühen Nachmittag bekannt (hier geht es zu den aktuellen Daten - die Hospitalisierungsrate ist unter "Bundesländer" zu finden). Stand Freitag reißen bereits zwölf der 16 Bundesländer den Schwellenwert 3.