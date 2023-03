Auch Real mischt sich ein: Ex-Barça-Präsidenten wegen Korruption angezeigt

Die Staatsanwaltschaft von Barcelona hat den FC Barcelona, ehemalige Vereinsfunktionäre und einen Ex-Schiedsrichter wegen Korruption, Untreue und gefälschter Unterlagen angeklagt.

Weil der FC Barcelona zwischen 2001 und 2018 Millionensummen an den damaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses CTA gezahlt hat, muss sich der Klub womöglich vor Gericht verantworten. Der spanische Erstligist hatte José Maria Enriquez Negreira insgesamt mehr als 7,3 Millionen Euro überwiesen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Beträge dazu dienten, Barça bei der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter zu begünstigen. Das teilte eine Justizsprecherin mit.

Die Anzeige richte sich gegen Enriquez Negreira sowie den Klub und dessen frühere Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu sowie weitere Ex-Barça-Funktionäre.

Enriquez Negreira bestreitet Vorteilsnahme

Sowohl Vertreter des Vereins als auch Enriquez Negreira selbst haben die geschäftlichen Verbindungen eingeräumt, zugleich aber den Vorwurf der Korruption bestritten. Barças aktueller Präsident Joan Laporta sagte vor Wochen, der Verein habe Beraterdienste in Anspruch genommen. Das sei aber "im Fußball bei den großen Klubs sehr normal", beteuerte er.

Enriquez Negreira war zwischen 1977 und 1992 Schiedsrichter in der ersten Liga Spaniens und anschließend zwischen 1994 und 2018 Vizepräsident des CTA. Im Interview mit "Cadena Ser" betonte der 77-Jährige, er habe den FC Barcelona als CTA-Vizepräsident bei keiner Entscheidung oder Schiedsrichterernennung bevorzugt behandelt. Seine Firma Dasniel 95 SL habe den Klub mündlich beraten, etwa wie sich die Spieler je nach Schiedsrichter verhalten sollten.

Auch Erzrivale Real Madrid nahm am Samstag erstmals Stellung zu der Causa. "Angesichts der Schwere der Anschuldigungen" haben die Königlichen für Sonntag "dringend" ihren Verwaltungsrat einberufen. In der Sitzung wolle man über die Maßnahmen entscheiden, "die Real Madrid in dieser Angelegenheit für angemessen hält". Zuvor hatten die Madrilenen sich noch auffällig zurückgehalten.