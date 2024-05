Auch Raum fährt zur EM - Gosens' Traum wohl geplatzt

David Raum hat das nächste Ticket von Julian Nagelsmann für die Europameisterschaft erhalten. Weil der Leipziger Linksverteidiger Teil des DFB-Kaders ist, schließt sich die Tür für Robin Gosens damit wohl.

Seit Wochen liefert David Raum höchst stabile Leistungen auf der linken Leipziger Außenbahn ab, und so kam die per Instagram zusammen mit Lufthansa verkündete Nachricht am Mittwoch nicht überraschend: Der 26-Jährige gehört zum DFB-Aufgebot für die am 14. Juni startende Heim-EM.

Seit Anfang Februar erhielt er weder in der Bundesliga noch in der Champions League eine schlechtere kicker-Note als 3,5, sammelte in dem Zeitraum sieben Assists. Auch die beiden erfolgreichen Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) fallen in den Zeitraum, wobei der 20-malige Nationalspieler Raum nur in letzterem für eine Viertelstunde zum Einsatz kam.

Nach Maximilian Mittelstädt ist Raum der zweite weitgehend auf die Linksverteidigerposition festgelegte Spieler im Kader. Damit dürfte auch klar sein: Der EM-Traum von Robin Gosens ist wohl geplatzt. Unions Schienenspieler hatte sich bis zuletzt Hoffnungen gemacht, steckt nach einer durchwachsenen Saison aber im Tabellenkeller und hat womöglich noch die Relegation vor der Brust.