Auch Potsdam gegen Köln muss verschoben werden

Nächste Spielabsage in der Frauen-Bundesliga: Diesmal ist ein Duell im Keller betroffen.

Dieses Duell hat einfach kein Glück mit dem Wetter: Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Turbine Potsdam und dem 1. FC Köln im Pokal (1:2 nach Verlängerung) mussten Helfer vor Anpfiff den Platz vom Schnee befreien. Und beim Bundesliga-Duell in der Hinrunde (4:2 für Köln) regnete es in Strömen.

In der Rückrunde nun muss das Spiel des 14. Spieltags gar verschoben werden. Wie der DFB am Samstagvormittag mitteilte, sei der Platz in Potsdam unbespielbar.

Nach der Absage der Partie zwischen Bremen und Frankfurt folgt also schon die zweite des Wochenendes. Bei Temperaturen in Deutschland um den Gefrierpunkt ist das Wasser auf die Mühlen der Kritiker des DFB, die eine entschlossene Professionalisierung des Frauenfußballs fordern - passende Spielstätten inklusive. In den obersten drei Männerligen fielen am Wochenende bis zum Samstagmittag schließlich keine Partien aus.