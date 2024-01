Auch Pirmasens landet einen Königstransfer: Ex-Profi Jänicke unterschreibt bis Sommer

Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters hat der FK Pirmasens einen Königstransfer aus dem Hut gezaubert. Der zuletzt vereinslose Ex-Profi Tobias Jänicke wird künftig in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflaufen.

Mehr zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Das Wetteifern um den besten Neuzugang des Wintertransferfensters in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geht in die nächste Runde. Hatte der unangefochtene Spitzenreiter Eintracht Trier am Dienstagabend mit der Verpflichtung des ehemaligen St.-Pauli-Kapitäns Daniel Buballa vorgelegt, zog dessen Liga-Konkurrent FK Pirmasens noch am selben Abend nach.

Wie der aktuelle Tabellenvierte bekanntgab, wird mit Tobias Jänicke auch beim FKP künftig ein Ex-Profi im Kader stehen. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bringt eine große Erfahrung mit an den Horeb und hat bei den Blau-Weißen einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Profi-Erfahrung soll sofort helfen

Der in Neubrandenburg geborene Jänicke stand in seiner Karriere in 81 Zweitliga-Partien für Dynamo Dresden und den FC Hansa Rostock auf dem Feld. Für die Hanseaten sowie für den SV Wehen Wiesbaden und zuletzt den 1. FC Saarbrücken absolvierte er zusätzlich 273 Drittliga-Begegnungen. Das FCS-Trikot trug er bis zum Sommer vergangenen Jahres. Seitdem war der Mittelfeldspieler vereinslos.

Erstmal haben sich beide Partien nur auf ein Vertragsverhältnis bis zum Saisonende verständigt. "Eine weitere Verpflichtung über den Sommer hinaus hängt davon ab, wie sich die berufliche Zukunft von Tobias Jänicke entwickelt", betont die FKP-Vereinsführung. "Wir sind nun aber erst einmal froh, dass er uns direkt sportlich direkt weiterhelfen kann."