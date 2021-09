Auch ohne Tore "wertvoll": Antwerpen lobt Stürmer Hanslik

Vor dem Gastspiel beim TSV Havelse bieten sich FCK-Trainer Marco Antwerpen neue personelle Möglichkeiten. Die zuletzt zweimal unveränderte Startelf muss der 49-Jährige wohl gezwungenermaßen verändern.

Denn Nicolas Sessa muss aller Voraussicht nach krankheitsbedingt auf die Reise in den Norden verzichten, wo der FCK am Samstag um 14 Uhr (LIVE! bei kicker.de) in Hannover auf den TSV Havelse trifft. So könnte Felix Götze sein Comeback in der Startelf geben. "Er ist schon wieder in einer guten Verfassung. Wie lange er durchhält, werden wir dann sehen, aber wir haben die Option", erklärte Antwerpen bei der Pressekonferenz am Freitag. Eine weitere Möglichkeit ist für den Coach, den zuletzt offensiveren René Klingenburg wieder eine Position nach hinten in die Mittelfeldreihe zu ziehen.



Redondo und Senger kehren zurück

Abgesehen davon gibt es für Antwerpen keinen Anlass, die Startelf zu verändern, die zuletzt sowohl gegen Verl als auch gegen Osnabrück jeweils mit 2:0 gewann. Dass mit Marvin Senger und Kenny Prince Redondo zwei etablierte Kräfte nach abgelaufenen Rotsperren wieder zur Verfügung stehen, kommt den Roten Teufeln aber natürlich dennoch gelegen. "Wenn die Jungs Spiele gewinnen und gute Leistungen zeigen, müssen sich die anderen hinten anstellen und auf ihre Chance warten. Das ist eine schöne Situation, auf die wir lange gewartet haben. Im Training ist dann auch eine ganz andere Spannung drin, wenn sich die Spieler zurück in die Mannschaft kämpfen wollen", erläuterte Antwerpen.



Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger, dem dann dritten in Serie, kann der FCK den Anschluss ans obere Tabellendrittel wieder herstellen und den Fehlstart fast schon vergessen machen. Von einem Selbstläufer gegen das Tabellenschlusslicht geht auf dem Betzenberg aber niemand aus. "Ich glaube nicht, dass sich Havelse hinten reinstellen wird. Sie sind die letzten Spiele mehr Risiko gegangen und mit vier Toren in Berlin dafür belohnt worden. Dementsprechend werden sie auch gegen uns mutig auftreten und nach vorne spielen wollen", erwartet Antwerpen.



Hanslik punktet mit mannschaftsdienlichem Spiel

Sehr zufrieden war der 49-Jährige zuletzt mit Stürmer Daniel Hanslik - auch wenn der noch immer auf seine erste Torbeteiligung in der laufenden Saison wartet. "Er tut uns sehr gut", machte Antwerpen deutlich. "Mit seiner Laufstärke, wie er gegen den Ball arbeitet, vorne die Bälle festmacht und tiefe Laufwege sucht. Das waren Kriterien, nach denen wir in unserem Spiel gesucht haben. Diese Arbeit teilt er sich mit Klingenburg zuletzt gut auf, von daher ist er sehr wertvoll für die Truppe." Dennoch wartet wohl in erster Linie der 24-Jährige selbst sehnlichst darauf, dass der Knoten platzt. Mit sechs Treffern in seinen letzten sechs Einsätzen der Vorsaison hat er seinen Torriecher bereits unter Beweis gestellt.



Kapitän Zimmer fällt weiterhin aus

Auf ihren Kapitän müssen die Pfälzer derweil noch verzichten. Rückenprobleme, die in den Oberschenkel ausstrahlen, hindern Jean Zimmer noch an der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Wie bei Hikmet Ciftci (Muskelfaserriss) hoffen die Verantwortlichen auf eine Rückkehr vor dem nächsten Heimspiel gegen den SC Freiburg II in zwei Wochen. Dann dürften auch Marius Kleinsorge (erkrankt) und Maximilian Hippe (Fußverletzung) wieder zur Verfügung stehen.