Auch ohne Schnellbacher: Elversberg macht dank Woltemade den nächsten Schritt

Auch ohne Luca Schnellbacher zieht die SV Elversberg an der Spitze der 3. Liga weiter einsam ihre Kreise. Beim 3:0 gegen Mitaufsteiger Oldenburg glänzte Nick Woltemade mit zwei Toren, Trainer Horst Steffen nahm es gelassen.

Die Mannschaftsleistung passt: Elversberg setzt sich an der Spitze der 3. Liga weiter ab. IMAGO/Fussball-News Saarland

Wer dachte, dass die SV Elversberg ohne ihren Top-Torschützen Luca Schnellbacher, der in dieser Saison immerhin schon zwölfmal traf, an Offensivkraft verlieren würde, sah sich beim 3:0 gegen den VfB Oldenburg getäuscht. Anstelle des 28-Jährigen, der sich am vergangenen Wochenende gegen Saarbrücken einen Bänderriss zugezogen hatte, war diesmal die Bremer Leihgabe Nick Woltemade Dreh- und Angelpunkt der besten Drittliga-Offensive.

Und das, obwohl der 20-Jährige nach nicht einmal zwei gespielten Minuten die erste Großchance liegen gelassen hatte. Davon ließ sich der Angreifer aber nicht beirren, vollendete nur wenige Minuten später eine Jacobsen-Vorlage, bevor er abermals zehn Minuten später den Doppelpack perfekt machte.

"Er war gut", gab auch sein Trainer Horst Steffen mit einem Lachen über seinen Stürmer, der den dritten Treffer durch Jannik Rochelt zudem auch noch vorbereitet hatte, zu Protokoll. Im Anschluss wollte der 53-Jährige dann aber die Leistung seiner Truppe loben, die wie gewohnt dominierte. Er wolle nicht nur einen Spieler loben, weil "die Mannschaftsleistung hervorzuheben ist", so der Trainer. "Dass alle miteinander harmonieren, ist enorm, aber natürlich hat Nick das Spiel mit seiner Torgefährlichkeit mitentschieden", erklärte Steffen am "MagentaSport"-Mikrofon.

Der Mann der Stunde spielte seine eigene Leistung dagegen gekonnt herunter und lobte stattdessen ebenfalls lieber seine Nebenmänner. "Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und hatten eine gute Intensität drin. Von daher glaube ich, dass das 3:0 am Ende verdient war", sagte Woltemade.

Spielfreude als Rezept für die nächsten Wochen

Elf Zähler Vorsprung hat Elversberg nun schon vor den Verfolgern, Wehen Wiesbaden kann mit einem Sieg gegen Bayreuth zumindest wieder auf neun Punkte herankommen. Nach dem vierten Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause stellt sich ob des gewaltigen Abstands durchaus die Frage: Wer kann diese SVE noch einholen? "Das wichtigste ist es, dass wir jedes Spiel weiter Gas geben und unsere Spielfreude aufs Feld kriegen, dann ist es nicht ganz so einfach uns zu schlagen", erklärte der Stürmer vorsichtig. In Elversberg schaue man einfach weiter "von Woche zu Woche und von Spiel zu Spiel".

Eines ist jedoch klar: Bringt der Aufsteiger weiter derart dominante Leistungen auf den Rasen, steht dem Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga nichts entgegen.