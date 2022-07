Auch ohne Schmetterlinge: Glasners gutes Gefühl bei Kostic

Schon vor Wochen kochten die Wechselgerüchte um Filip Kostic hoch - wie in jedem Sommer, seit der 29-Jährige bei der Eintracht spielt. Als heißestes Eisen galt lange Juventus Turin. Trainer Oliver Glasner bleibt indes zuversichtlich, dass der Linksaußen bleibt. Das bekräftigte er am Donnerstagabend abermals.

Aus Frankfurts Trainingslager in Windischgarsten berichtet Julian Franzke

Schon auf der Pressekonferenz nach dem Europa-League-Finale gegen die Rangers versprühte Glasner Zuversicht, dass Kostic der Eintracht erhalten bleibt. An diesem Optimismus hat sich trotz aller aufgekommenen Wechselgerüchte bis heute nichts geändert.

"Das ist nicht mein Gefühl, weil ich Schmetterlinge im Bauch habe, bei mir entwickelt sich ein Gefühl aus Gesprächen und Wahrnehmungen. Ich bin mit Filip immer wieder mal im Austausch, das waren wir auch im Urlaub. Mein Gefühl hat sich nur bestätigt", sagte Glasner nach dem Nachmittagstraining in Windischgarsten.

Kostic fühle sich in Frankfurt und bei der Eintracht "sehr, sehr wohl", berichtet der Coach. "Er wurde mit uns Europa-League-Sieger und der Spieler der Saison in der Europa League. Das schätzt Filip unheimlich. Er weiß, welchen Stellenwert er in Frankfurt und bei den Fans hat. Er hat auch schwierigere Zeiten durchgemacht - und nicht vergessen. Auf vielen solchen Erzählungen beruht mein Gefühl", sagt Glasner.

Der Trainer führte weiter aus: "Ich gebe nur meine sportliche Meinung ab und spreche nie über wirtschaftliche Themen, weil das nicht meine sind. Aber ich habe ihm aus meiner Sicht einen Ratschlag gegeben und gesagt: 'Wenn du bei der Eintracht bleibst, wirst du dreimal am Tag ein warmes Essen haben.'"

Mein Gefühl sagt mir: Er wird für die Eintracht noch mehrere Spiele machen. Oliver Glasner

Auch als Kostic vor einem Jahr einen Wechsel zu Lazio Rom erzwingen wollte, habe er ihm seine sportliche Einschätzung dargelegt: "Da spreche ich mit ihm aber nicht als Eintracht-Trainer zum Eintracht-Spieler, sondern als Mensch Oliver Glasner zum Mensch Filip Kostic."

Ausschließen kann freilich auch Glasner einen Abgang des Linksaußen nicht. "Vielleicht bekommt er ein Cristiano-Ronaldo-Angebot aus Saudi-Arabien. Wenn das so ist, dann essen auch die nächsten fünf Generationen dreimal am Tag warm. Da ich das nicht weiß, kann ich nichts ausschließen. Aber mein Gefühl sagt mir: Er wird für die Eintracht noch mehrere Spiele machen."

Lesen Sie auch: Angeschlagener Knauff soll nächsten Dienstag wieder einsteigen