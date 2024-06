Auch ohne Rekorde makellos weiter: Gutes Omen für Spanien?

Spanien hat am Montagabend auch das dritte Gruppenspiel gewonnen. Die Iberer haben zwar drei mögliche Rekorde verpasst, doch der Erfolg gegen Albanien könnte dennoch ein gutes Omen sein.

Jubelt Ferran Torres mit Spanien auch am Ende der EM? IMAGO/Chai v.d. Laage

Mit zehn Änderungen gingen die bereist als Gruppensieger feststehenden Spanier in das letzte Gruppenspiel gegen Albanien, Trainer Luis de la Fuente änderte sein Team für das für die Seleccion mit Blick auf die Tabelle bedeutungslose Spiel daher gleich auf zehn Positionen. Am Ende stand dennoch ein wenn auch wenig berauschender 1:0-Erfolg, mit dem Spanien die Rot-Schwarzen nach Hause schickte, aber auch drei mögliche Rekorde verpasste.

Die beste Gruppenphase der EM-Geschichte hat weiter die Niederlande gespielt, die bei der EM 2008 ebenfalls dreimal als Sieger in den Gruppenspielen den Platz verlassen hatte, dabei aber 9:1 Tore erzielte. Oranje, das damals allerdings im Viertelfinale gegen Russland ausschied (1:3 n.V.), konnte von Spanien nicht verdrängt werden, mit 5:0 Toren reicht die Tordifferenz nicht zu einem neuen Rekord.

Das gilt auch für die beste Gruppenphase der EM-Geschichte ohne Gegentor. Da liegt weiter Italien vorne, das 2021 die Gruppe mit 7:0 Toren beendete. Die Squadra Azzurra holte damals den Titel.

Beim 1:0 gegen Albanien markierte zudem Ferran Torres den Siegtreffer. Lamine Yamal, der in der 72. Minute für den Torschützen eingewechselt wurde, ging leer aus - und verpasste es so, sich mit 16 Jahren und 347 Tagen zum jüngsten Torschütze der EM-Geschichte zu krönen. Johan Vonlanthen bleibt da die Nummer eins, da er für die Schweiz am 3. Spieltag 2004 beim 1:3 gegen Frankreich im Alter von 18 Jahren und 141 Tagen traf.

Yamal kann den Rekord noch brechen

Yamal hat allerdings noch die Chance, diesen Rekord zu brechen - und Spanien natürlich die Möglichkeit, nach der makellosen Gruppenphase den EM-Titel zu gewinnen. Den holte sich die Seleccion 2008, nach drei Dreiern in der Gruppenphase - ein gutes Omen?