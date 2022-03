Auch ohne Michel: SCP hat offensiv "offensichtlich kein Problem"

Gegen Kiel sicherte sich Paderborn den ersten Sieg nach fünf erfolglosen Spielen. Für Trainer Lukas Kwasniok eine klare Antwort auf eine lästige Frage - auch wenn nicht alles rosig war.

"Es ist ganz ganz wichtig, dass es bei einem Dreier geblieben ist und die Leistung belohnt wurde", resümierte Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz nach Abpfiff den knappen 4:3-Erfolg seines SCP bei Holstein Kiel - und lieferte direkt die passende Begründung dafür mit: "In den letzten Wochen war es öfter so, dass dann dabei nur ein Punkt rumgekommen ist." Demensprechend glücklich fahre man zurück nach Paderborn, wo es nach einigen freien Tagen "Anfang der Woche mit dem Fokus auf das nächste Spiel weitergeht".

Unnötige Spannung in den Schlussminuten

Bevor das aber passiert, wird wohl noch ein wenig über das Duell mit den Störchen geredet werden. Beispielsweise aufgrund der turbulenten Schlussphase, in der die Paderborner eine deutliche 4:1-Führung fast noch aus den Händen gaben: "Sicherlich kann man das cleverer und besser runterspielen und vielleicht das fünfte Tor machen - haben wir dann aber nicht gemacht", sah Kwasniok Verbesserungspotential.

Aktive und mutige Effizienz

Dabei gab der 40-Jährige auch zu, dass die Entstehung dieser Führung nicht ausschließlich der Lohn harter Arbeit war. "Bis zur Halbzeitpause war es für uns eher glücklich, dass es 1:1 stand." Nach der Halbzeit sei sein Team aber "viel aktiver und mutiger" im Verteidigen gewesen und habe folgerichtig verdient geführt. "Ob das dann 4:1 sein muss", relativierte der Coach jedoch, "sei mal dahingestellt". Aber im Fußball sei "es meistens so, dass die effizientere Mannschaft gewinnt".

Symbolisch wäre es leichter gewesen, in der Halbzeitpause zu wechseln. Lukas Kwasniok

Einen weiteren Grund, die Partie noch nicht sofort wieder abzuhaken, stellte auch die frühe Auswechslung Kelvin Oforis dar. Der 20-jährige Offensivakteur war von Kwasniok bereits in der 40. Minute vom Feld genommen worden. Eine ganz bewusste Entscheidung: "Symbolisch wäre es leichter gewesen, in der Halbzeitpause zu wechseln. Aber ich hatte das Gefühl, das war richtig und wichtig." Ein Zeichen hat er damit setzen wollen, schließlich sei dies "in der Phase, in der wir Zugriffsprobleme hatten", seine "Aufgabe als Trainer".

Kein Michel? Kein Problem!

Einen Spieler, der in solchen Moment vorangeht, hatte man im Winter mit Sven Michel an den Bundesligisten Union Berlin verloren. Für Kwasniok weiterhin ein schwerer Verlust. Michel fehle dem Team "natürlich als Person", so der Trainer, der aber auch erkannt hat, dass sich "immer mehr Spieler herauskristallisieren, die in die Bresche springen können". Und auch sportlich habe man auf die Frage danach, "ob wir vorne jetzt ein Problem haben", eine klare Antwort gegeben: "Offensichtlich nicht."

Das will man in Paderborn nun in den kommenden Aufgaben bestätigen: "Es gilt, weiterzumachen und weiter zu punkten." Bestenfalls schon im nächsten Spiel am Sonntag, den 12. März, gegen Fortuna Düsseldorf (13.30, LIVE! bei kicker). Vielleicht wird dann auch Ofori gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber wichtig - trotz seiner frühen Auswechslung. "Kelvin wird davon nicht untergehen, sondern eher stärker werden", glaubt jedenfalls Kwasniok.