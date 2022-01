Auch ohne Impfung: NFL testet nur noch Spieler mit Symptomen

#2: Divisional Duelle Deluxe

Spannung pur! In Folge 2 des neuen NFL-Podcasts „Icing the kicker” in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei schauen wir auf die Divisional-Games-Duelle in den Play-offs. Vier K.o.-Spiele stehen am kommenden Wochenende auf dem NFL-Programm. Detti, Shuan, Grille und Kucze analysieren jedes Einzelne. Sie blicken auf die wichtigsten Schlüsselduelle sowie die X-Faktoren und geben am Ende jeweils ihren Ergebnistipp ab. Die nächste Folge von „Icing the kicker” – diesmal dann über die Championship Games in der NFL – gibt es bereits kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire