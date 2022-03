Auch ohne erstes Erfolgserlebnis: Pepi "darf genau so weitermachen"

Der Wirbel um Ricardo Pepi war zu Jahresbeginn groß. Im Trikot des FC Augsburg konnte er für einen solchen auf dem Rasen noch nicht sorgen.

Selbstbewusst und unbekümmert präsentierte sich der US-Boy an seinem ersten Trainingstag Anfang Januar in Augsburg. Hätten die Papiere Pepi nicht als zu diesem Zeitpunkt noch 18-Jährigen ausgewiesen, man hätte es kaum geglaubt. Er wirkte deutlich reifer. Auf den Rasen der Bundesliga hat er diese Unbekümmertheit bisher aber noch nicht transportieren können. Er ist mit inzwischen 19 Jahren eben doch noch ganz am Anfang seiner Karriere auf der europäischen Fußballbühne.

Noch wirkt das Augsburger Spiel fremd für Pepi

In drei Spielen stand er in der Startelf, drei weitere Einsätze sammelte er als Joker. Einmal musste er wegen einer späten Rückkehr von der US-Nationalmannschaft pausieren. Noch wirkt ihm das Augsburger Spiel etwas fremd, in einzelnen Szenen zeigte Pepi gute Ansätze, ein Tor oder eine Vorlage sprang noch nicht dabei heraus. "Er ist noch ein A-Jugendspieler, das darf man nicht vergessen", betonte sein Trainer in dieser Woche. "Er darf genau so weitermachen, wie er es die letzten Wochen gemacht hat. Er wird seinen Weg gehen", ist sich Markus Weinzierl sicher.

Ein Rekord ist weg - Danso bleibt jüngster FCA-Torschütze

Der jüngste Torschütze der Augsburger Bundesligageschichte kann Pepi übrigens nicht mehr werden, das bleibt vorerst Kevin Danso, der mit 19 Jahren und 46 Tagen traf. Direkt dahinter würde er sich einreihen, wenn er mit 19 Jahren und 54 Tagen an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE bei kicker) auf der Bielefelder Alm erstmals zum Torjubel ansetzen würde.

Dass Pepi in der Paradedisziplin eines Torjägers noch auf sein Erfolgserlebnis wartet, hängt laut Weinzierl auch mit der Spielweise des Teams zusammen. Er hat nicht die Freiheiten, um nur vorne auf den richtigen Moment zu lauern. "Es ist nicht einfach, da er noch so viel defensiv arbeiten muss. Das tut er diszipliniert. In der Umschaltbewegung ist es oft schwer, als Stürmer in Szene zu kommen. Das hat er ordentlich gemacht", erklärte Weinzierl mit Blick auf das jüngste 1:1 gegen den BVB.

Das war am vergangenen Sonntag, Pepi stand in der Startelf neben Ruben Vargas in einem neu formierten Sturm. Top-Torjäger Michael Gregoritsch agierte hängend hinter dem Duo. Im Kellerduell gegen die Arminen dürfte Weinzierl wieder eine andere Variante favorisieren. Zum einen, weil der Plan mit dem Trio nicht wirklich funktionierte, zum anderen weil André Hahn nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung steht.

In Bielefeld wohl wieder auf der Bank

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Pepi vorerst wieder mit der Ersatzbank vorliebnehmen muss. "Es ist mir egal, wer von Anfang an spielt", betonte Weinzierl im Vorfeld der Partie, ohne sich dabei explizit den US-Youngster zu beziehen. "Wir müssen als Mannschaft funktionieren. Und der Stürmer, der vielleicht nur drei Minuten spielt und das entscheidende Tor macht in diesen drei Minuten. Der ist dann auch der wichtigste."

Augsburgs Abhängigkeit von Gregoritsch

Wichtig könnte Pepi im Saisonfinale werden, wenn der Knoten mal platzt. Denn Stürmertore haben beim FCA in der Rückrunde Seltenheitswert - mit Ausnahme von Gregoritsch. Neben dem formstarken Österreicher traf einzig der aktuell wieder mal verletzte Alfred Finnbogason schon. Bei Florian Niederlechner, Andi Zeqiri, Ruben Vargas und eben Pepi steht noch die Null.

Die Augsburger Rekordablösesumme von bis zu 16 Millionen Euro rückt die Nachwuchshoffnung zwangsläufig in den Fokus. Dem versucht Weinzierl entgegenzuwirken. "Man versieht die Summe immer wieder mit Ansprüchen, das ist nicht richtig. Die Summe ist einfach der heutigen Zeit geschuldet. Früher oder später wird er seine Tore für den Augsburg machen." Beim Blick auf die Tabelle und die Abstiegssorgen des Klubs wird klar: besser früher als später.