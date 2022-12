Auch ohne Draisaitl: Oilers verschlingen die Kraken

Leon Draisaitl fehlte, Connor McDavid brillierte, Philipp Grubauer hatte beim 2:7 von Seattle in Edmonton einen ganz kurzen Arbeitstag. Die NHL am Freitag.

Das Fehlen von Leon Draisaitl, der bei den Oilers wegen einer nicht näher titulierten Verletzung nach 36 Spielen erstmals in dieser Saison nicht mitwirkte, machte sich bei den Kanadiern nicht bemerkbar. Im Gegenteil, Edmonton legte los wie die Feuerwehr: Treffer von Zach Hyman (3.) und ein Doppelschlag von Klim Kostin und Darnell Nurse (4.) taten ihre Wirkung: Seattles deutscher Goalie Philipp Grubauer verließ danach entnervt frühzeitig das Eis und kehrte nicht mehr zurück. Nun mit Martin Jones im Tor kassierten die Kraken in einem ersten Drittel zum Vergessen noch das 0:4 durch Jesse Puljujärvi (10.).

McDavid bleibt Serientäter

Am Ende stand ein 7:2 (4:0, 2:2, 1:0) der Oilers auf der Anzeigetafel, Jay Woodcroft lobte eine starke Teamleistung: "Wir hatten heute 20 Spieler, die am selben Strang gezogen haben", resümierte der Coach. In Kostin (zwei Tore), Hyman (zwei Tore, ein Assist) Ryan Nugent-Hopkins (vier Assists) und nicht zuletzt McDavid, der einen Treffer und vier Assists beisteuerte, hatte der Sieg viele Väter.

McDavid, der im Schlussdrittel den Endstand markierte, setzte seine nun 17 Spiele anhaltende Punkte-Serie (16 Tore, 21 Assists) fort. Der 25 Jahre alte Center führt die Scorer-Liste mit 72 Punkten (32/40) an. "Ich versuche, mich immer zu verbessern und dem Team zum Sieg zu verhelfen", sagte der Kanadier, "manchmal klappt das, manchmal nicht". Draisaitl, über dessen Rückkehr nichts bekannt wurde, hat aktuell 57 Punkte auf seinem Scorerkonto.

Nach dem Sieg im direkten Divisions-Duell liegen die Oilers aktuell auf Platz drei der Pacific-Division und einem direkten Play-off-Platz. Seattle hat eine Leistungsdelle, die Kraken belegen nach der nunmehr siebten Pleite in den vergangenen zehn Partien Rang neun der Western Conference.