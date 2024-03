Auch ÖFB-Kandidat Wanner dabei: Wolfs U-20-Kader für Frankreich steht

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft startet ins Kalenderjahr 2024: Für einen Länderspiel-Doppelpack gegen Frankreich nominierte Hannes Wolf unter anderem auch ÖFB-Kandidat Paul Wanner.

Parallel zum ersten Lehrgang der deutschen A-Nationalmannschaft, die sich auf die Heim-Europameisterschaft im eigenen Land vorbereitet, starten auch die deutschen U-20-Junioren ins Kalenderjahr 2024. Auf das Team von Cheftrainer Hannes Wolf wartet im spanischen Urlaubsort Oliva Nova am Mittelmeer südlich von Valencia ein Länderspiel-Doppelpack gegen Frankreich.

"Zum Abschluss der U-20-Saison haben wir die Möglichkeit, uns in zwei Länderspielen gegen Frankreich noch einmal auf höchstem Niveau zu messen", wird Wolf auf der DFB-Website zitiert: "Darauf freuen wir uns sehr. Wie immer steht für uns die Entwicklung jedes Einzelnen im Vordergrund. Wir wollen aber auch in den Mannschaftsprozessen sowohl im Training als auch im Spiel top sein."

Sicherlich die spannendste Personalie im Kader ist Paul Wanner, aktuell vom FC Bayern München an Zweitligist SV Elversberg verliehen. Der Offensivspieler wird auch heftig vom österreichischen Fußballverband umworben, Teamchef Ralf Rangnick hat das Tauziehen um das Top-Talent noch nicht aufgegeben.

Locken könnten Wanner, der in dieser Saison bislang 19 Zweitliga-Einsätze sowie sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,13) vorweisen kann, die Perspektiven in Österreich. Die Konkurrenz in der deutschen Offensive wäre fraglos größer.

Bobzien mit Abstand erfahrenster Spieler im Kader

Insgesamt berief Wolf für die Frankreich-Spiele, die am 22. und 25. März (jeweils ab 15 Uhr) stattfinden, drei Torhüter und 17 Feldspieler. Der erfahrenste Spieler im Kader ist Ben Bobzien (von Mainz an Austria Lustenau verliehen), der für die deutsche U 20 bereits elf Länderspiele (zwei Tore) machte. Wanner schoss in zwei Auftritten für diesen Jahrgang einen Treffer.

Debütieren könnten David Herold (Karlsruher SC), Anton Kade (FC Basel), Yannik Lührs (Hannover 96) und VfB-Talent Raul Paula.