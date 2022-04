Auch Noß steht für Hütters Jugendprogramm

Borussias Cheftrainer hat in dieser Saison den Verjüngungsprozess der Mannschaft in Gang gesetzt. Gegen Mainz verhalf Adi Hütter einem Eigengewächs zum zweiten Bundesligaeinsatz.

Der Spielerwechsel gegen Mainz in der 63. Spielminute gab wieder einen Vorgeschmack, wie die Zukunft bei Borussia Mönchengladbach aussehen soll. Der erst 21 Jahre alte Conor Noß löste auf dem Platz den inzwischen 33-jährigen Kapitän Lars Stindl ab. Es war der zweite Bundesligaeinsatz für den Nachwuchsmann, der seit 2009 das Trikot der Fohlen trägt.

Elf Ballkontakte, sechs von acht Pässe kommen an

Und Noß kam mitten rein in die Mainzer Drangphase, das darf der Youngster als Vertrauensbeweis seines Trainers werten. "Es war eine mutige Entscheidung, mit Conor Noß einen jungen Spieler zu bringen", sagte Adi Hütter und fand, der Bundesliga-Neuling habe "seine Sache sehr gut gemacht". Obwohl die Mannschaft auch mit Noß auf der Offensivposition ohne die erhoffte Entlastung und damit unter Dauerdruck blieb. Für den Newcomer wurden bis zum Abpfiff elf Ballkontakte notiert. Sechs der acht gespielten Pässe brachte er an den Mitspieler.

Hütter läutet die Zukunft ein

Zu den sehr wenigen positiven Errungenschaften der Gladbacher Krisensaison zählt ganz sicher, dass Hütter einen Verjüngungsprozess in Gang gesetzt hat. Mit Manu Koné (20), Joe Scally (19), Luca Netz (18), Jordan Beyer (21) oder dem von der zweiten Mannschaft aufgestiegenen Noß hat der Cheftrainer die Zukunft bereits eingeläutet. Auf diesem Weg wird es in Gladbach weitergehen. Externe Top-Talente zur Borussia holen, die eigenen Nachwuchsspieler integrieren und fördern - diese beiden Säulen bei der Kaderzusammenstellung sollen künftig wieder erheblich gestärkt werden.

Noß: "Immer wieder positives Feedback bekommen"

Auch auf Noß, der im vergangenen Jahr sein Debüt in der irischen U-21-Nationalmannschaft feierte, ruhen die Hoffnungen. Die ersten Bundesligaerfahrungen sind nach der Premiere gegen Greuther Fürth (4:0) im November und am Sonntag gegen Mainz gemacht. Womöglich kommen an den letzten sechs Spieltagen noch ein paar Einsatzminuten hinzu. "Ich spüre das Vertrauen vom Trainerteam und habe in den vergangenen Wochen immer wieder gutes Feedback bekommen", sagt der Offensivmann.

Der Einsatz gegen Mainz sei "eine Belohnung für die harte Arbeit, die ich Tag für Tag investiere", so Noß. "Ich war gut vorbereitet und habe mich sehr gefreut, dass ich die Chance erhalten habe."

Jan Lustig