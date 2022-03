U 21 mit großen Personalsorgen: Nur 14 fitte Feldspieler im Training

Vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Lettland (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) kann U-21-Trainer Antonio Di Salvo derzeit nur mit 14 gesunden Feldspielern trainieren.

Schon am Montag musste Di Salvo ein Quintett aus seinem ursprünglichen 25-Mann-Kader streichen und nominierte vier Profis nach. Doch derzeit befinden sich nur 21 Profis, darunter etliche angeschlagene, im DFB-Quartier im niederländischen Vaals in direkter Nachbarschaft zur Stadt Aachen, wo es am Freitagabend gegen Lettland um wichtige Punkte in der EM-Quali geht.

Inzwischen steht auch der Ausfall von Linksverteidiger Luca Netz wegen einer Muskelblessur fest. Der Gladbacher war ebenso wie Freiburgs Kevin Schade (Bauchmuskelbeschwerden) und Frederik Jäkel (fiebriger Infekt) vom belgischen Erstligisten KV Oostende gar nicht erst angereist. Wegen einer Resthoffnung auf Einsatzfähigkeit zumindest im zweiten, brisanteren Duell am Dienstag bei der punktgleichen Auswahl Israels waren Schade und Jäkel auf der Nominierungsliste verblieben. Inzwischen ist ein Mitwirken der beiden in dieser Länderspielphase aber so gut wie ausgeschlossen.

Zusätzlich drohen für das Lettland-Spiel auch noch Malik Tillman (Bayern) und Jordan Beyer (Gladbach, beide nach Infekt) sowie Angelo Stiller (Hoffenheim, Fußprellung) und der inzwischen ebenso angeschlagene Eric Martel (Austrian Wien) auszufallen. Aktuell stehen nur 14 Feldspieler und drei Torhüter voll im Trainingsbetrieb.