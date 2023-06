Auch Ndicka verlässt die Eintracht ablösefrei: "Es ist schade"

Eintracht Frankfurt muss nach dem Abschied von Daichi Kamada den nächsten ablösefreien Abgang verkraften. Evan Ndicka wird die Adler verlassen - trotz jüngster Hoffnungsschimmer einer Kehrtwende.

Evan Ndicka wird Eintracht Frankfurt am Saisonende verlassen. Das bestätigte der Verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Der 23-jährige Franzose verlängert seinen bis zum 30. Juni laufenden Vertrag nicht. Nach Daichi Kamada ist Ndicka bereits der zweite Stammspieler, für den die SGE im Sommer keine Ablöse kassieren wird.

"Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt", wird Sportvorstand Markus Krösche zitiert. "Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Kein Sinneswandel mehr

Der französische Innenverteidiger war im Sommer 2018 kurz vor seinem 19. Geburtstag von seinem Ausbildungsverein AJ Auxerre an den Main gewechselt. Zuvor hatte er 14 Einsätze in der französischen Ligue 2 gesammelt. Trotz seines jungen Alters wurde der 1,92-Meter-Mann in der Frankfurter Hintermannschaft auf Anhieb Stammspieler.

Diese Rolle behielt er - mit kleinen Ausnahmen in seiner zweiten Saison, als Adi Hütter den Franzosen in der Bundesliga zwölfmal auf der Bank ließ - bis zum Ende. Seinen sportlichen Höhepunkt bei den Frankfurtern erreichte Ndicka mit dem Titel in der Europa League 2022 und der Champions-League-Teilnahme in der nun beendeten Saison 2022/23. Alle acht Partien in der Königsklasse bis hin zum Achtelfinal-Aus spielte der Defensivmann über die volle Distanz. Dazu kommen 30 Bundesliga- und fünf DFB-Pokal-Einsätze - mit dem am Samstag verlorenen Finale gegen RB Leipzig (0:2) zum Abschluss.

Danach hatte es noch einmal Anzeichen für einen möglichen Sinneswandel bei Ndicka gegeben. Doch nun ist klar: Das Spiel gegen Leipzig war nicht nur für Trainer Oliver Glasner der letzte Einsatzfür die SGE. Ndicka verlässt die Eintracht nach insgesamt 183 Pflichtspielen.