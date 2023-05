Auch Nazarov darunter: Sechs Spieler verlassen Aue

Nach dem Abgang von Antonio Jonjic geht der Umbau bei Drittligist Erzgebirge Aue weiter: Am Donnerstagvormitag gab der Drittligist die Abgänge von sechs weiteren Spielern bekannt.

Wie Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich auf der Veilchen-Website erklärte, werden die Verträge der beiden Torhüter Philipp Klewin und Lukas Sedlak ebenso nicht verlängert wie jene der Mittelfeldspieler Tom Baumgart, Nico Gorzel und Ulrich Taffersthofer. "Es waren intern schwere Gespräche, die aber aus meiner Sicht aber total wichtig waren, um den Jungs mitzuteilen, warum wir die Verträge nicht verlängert haben", sagte Heidrich: "Natürlich waren auch einige Enttäuschungen dabei, aber am Ende gilt es für uns, eine Entscheidung zu treffen, wie der Kader im nächsten Jahr aussehen soll."

Aus eigenen Stücken heraus wird auch Top-Torjäger Dimitrij Nazarov die Sachsen verlassen: "Er möchte den Vertrag bei uns nicht verlängern", teilte Heidrich mit. Für die Entscheidung seien familiäre Gründe verantwortlich. "Das haben wir zu respektieren", sagte Heidrich, der sich diesbezüglich mit Nazarov seit Februar in "vertrauensvollen Gesprächen" befunden hat. Das Sextett soll wie auch Jonjic, dessen Abgang zu Wochenbeginn bekannt geworden war, im letzten Heimspiel Aues in dieser Saison am 20. Mai (14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt verabschiedet werden.

Heidrich über Nazarov-Entscheidung: "Sehr, sehr schade"

Besonders der Abgang Nazarovs schmerzt Aue. Der 33-jährige Aserbaidschaner spielt seit 2016 im Erzgebirge und erzielte seitdem in 174 Zweitligaspielen 38 Tore. Hinzu kommen noch zehn Treffer in 30 Drittligaspielen. Für Heidrich gilt es nun, adäquaten Ersatz für den langjährigen Torjäger zu finden: "Es ist sehr, sehr schade", bedauerte Heidrich den Abgang Nazarovs, "aber es bringt für uns Klarheit in der weiteren Planung und wir können dadurch Themen für die Zukunft deutlicher fokussieren."

Erzgebirge Aue, das in dieser Spielzeit lange gegen den Abstieg kämpfte, ist die weitere Klassenzugehörigkeit seit dem 35. Spieltag auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Bereits unmittelbar nach dem 1:1 bei Viktoria Köln am 34. Spieltag hatte FCE-Coach Pavel Dotchev erklärt, sein Amt weiter auszuüben.