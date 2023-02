Auch nach vier Siegen: Warum bei St. Pauli keine Ruhe einkehren soll

Der FC St. Pauli rast auf der Überholspur. Unter der Leitung von Fabian Hürzeler haben die Hamburger die ersten vier Partien allesamt gewonnen, doch das soll erst der Anfang gewesen sein, wie St. Paulis Coach vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock betont.

Es sind nicht gerade gute Erinnerungen, die St. Pauli an Hansa Rostock hat. Nach einem erfolgreichen Saisonstart mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen verloren die Hamburger Ende August mit 0:2 im Ostseestadion und gerieten in einen Negativlauf, der beinahe zwei Monate anhielt. Ist das Hinspiel also etwas, was jetzt noch einmal eine Rolle spielen könnte, wenn es am Sonntag am Millerntor zum Wiedersehen kommt?

Fabian Hürzeler verneint. Es sei "eine andere Situation", sagt St. Paulis Coach, der Timo Schultz zum Jahreswechsel abgelöst hat und am Spieltag 30 Jahre alt wird. Durch die jüngsten vier Siege sei seine Mannschaft "mental anders" beieinander, erklärte Hürzeler bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen - er weiß aber sehr wohl noch, wie Rostock St. Pauli in der Vorrunde den Schneid abgekauft hat. "Wir haben nicht Fußball gespielt und nicht versucht, unser Spiel durchzuziehen", sagte Hürzeler, "dann ist Rostock eine sehr robuste und eine sehr zweikampfstarke Mannschaft, die viel über Mentalität kommt."

Hansas Physis will St. Pauli eine gesunde Härte, Aktivität und ein gepflegtes Passspiel entgegenhalten. Ein Ansatz, der zu einem Traumstart unter Hürzeler geführt hat, der nun aber nicht zur Folge haben soll, dass sich die Mannschaft mit dem Aufschwung zufrieden gibt.

"Wir müssen gewisse Werte vorleben", sagt Hürzeler mit Blick auf sich und sein Trainerteam, "das heißt auch, dass keine Ruhe oder Gelassenheit eintreten darf." Er selbst macht dabei den Anfang: "Ich reflektiere mich ständig. Was können wir besser machen? Wo gibt es noch Stellschrauben, an denen wir drehen können?" Diese innere Unruhe brauche es, um voranzukommen, so Hürzeler. Die derzeitige Serie soll schließlich nur ein Anfang sein.